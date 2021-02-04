以开放促改革促创新促发展——访市商务局党组书记、局长吕宗乐

“思想解放的力度有多大，开放发展的步伐就有多大。”市商务局党组书记、局长吕宗乐表示，要在高质量发展新起点上实现万亿级经济总量目标，就要以开放的眼光解难题、以开放的思维增活力、以开放的心态聚资源，凝聚发展新共识，汇集发展新合力。

“思想解放的力度有多大，开放发展的步伐就有多大。”市商务局党组书记、局长吕宗乐表示，要在高质量发展新起点上实现万亿级经济总量目标，就要以开放的眼光解难题、以开放的思维增活力、以开放的心态聚资源，凝聚发展新共识，汇集发展新合力。

吕宗乐表示，市商务局作为全市开放发展的责任部门，要以开展“解放思想、创新发展”大讨论活动为契机，以深化制度型开放为统领，围绕“能力作风建设年”活动的提升能力、锻造作风、实干立身、争先出彩主题，直面问题，解放思想，创新举措，奋发作为，强力实施“六大行动”，为建强副中心、形成增长极、重振新辉煌贡献商务力量。

顶层设计谋开放。针对我市开放型经济发展规模还不大，支撑高水平开放、高质量发展的动能还不足等问题，加快制订出台《洛阳市开放发展行动计划》《洛阳市“十四五”开放型经济发展规划》《洛阳市“十四五”招商引资和承接产业转移规划》，积极融入全球高端资源要素配置网络，构建“全方位、多层次、广领域、高水平”的资源要素开放格局，以大开放吸引要素大集聚。

建强平台增优势。针对我市高端开放平台承载力不强等问题，实施开放平台优势提升行动，以自贸区建设为龙头，推动自贸区、自创区、高新区、经开区、综保区、跨境电商综试区等高端开放平台功能集合和联动发展，以大开放带动发展空间大拓展。

“四路协同”畅通道。针对我市开放通道承载力较弱的问题，实施开放通道拓展升级行动，全面推进“陆海空网”四路联动互促，强化与门户枢纽城市、沿海沿边城市、黄河沿线城市互联互通，建设更高水平更大范围出海出境大通道。

招大引强增实力。针对我市产业集聚度不高、优势不突出、特色不明显等问题，实施招大引强提质增效行动，大力实施产业集群招商、基金招商、驻点招商，着力引进一批引领性、突破性、标志性的龙头项目，推动产业体系不断向价值链高端迈进，积极融入国际产业分工网络，形成“开放创新、互利共赢、多元平衡、安全高效”的开放型产业格局，为全省高质量发展点燃“新引擎”、启动“加速器”。

对外贸易扩规模。针对我市外贸主体小、散、弱，开拓国际市场能力不足等问题，实施对外贸易转型发展行动，持续提升六大外贸转型升级基地，引进、培育、壮大一批具有核心竞争力的外贸企业集群，深度融入全球产业链、供应链，推动“洛阳产品”向“洛阳品牌”“洛阳标准”转变，增强洛阳出口品牌国际影响力。

“一带一路”拓市场。针对我市企业国际化经营能力不足等问题，实施“走出去”市场开拓行动，鼓励企业开展对外投资、工程承包和劳务输出，深度拓展“一带一路”合作发展新空间。

消费提力增活力。针对消费业态不够丰富、和青年所需仍有差距的问题，实施消费提力扩容提质行动，积极打造青年消费型城市。对照国际消费中心城市建设标准，大力实施特色街区商圈提升、消费品牌打造、文旅消费提质、会展经济引领、新模式新业态培育、国际交流合作深化、消费环境优化、消费宣传推广等八大工程，打造一批时尚消费街区，更好地满足青年人消费需求。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 刘朋辉）