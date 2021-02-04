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点赞！洛阳市首届优秀企业家名单出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.09 15:24

　　9日，洛阳市召开“重振洛阳辉煌 彰显企业担当”2021洛阳经济发展高峰论坛暨第一届优秀企业家颁奖典礼，正式评选出全市首届优秀企业家，其中中信重工机械股份有限公司俞章法等10人获评杰出贡献型企业家，洛阳涧光特种装备股份有限公司杨根长等30人获评创新成长型企业家。

　　为宣传企业家先进典型，在全市加快营造尊重和激励企业家干事创业的社会氛围，鼓励广大企业家为经济社会发展作出新的贡献，洛阳市今年启动优秀企业家评选工作。该项工作在市委人才工作领导小组领导下，由市工信局、市国资委、市科技局、市发改委、市人社局、市商务局、市文广旅局、市农业农村局、市工商联等九部门联合组织实施，根据《洛阳市优秀企业家评选管理办法》，从全市各产业范围内评选杰出贡献型、创新成长型两类市优秀企业家。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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