树立“服务企业就是服务工作大局”理念 持续推进民营经济“两个健康”提升行动

昨日，市委常委、统战部部长、副市长李新建深入新安县宣讲党的十九届六中全会精神和省、市党代会精神，调研民营经济发展工作。

昨日，市委常委、统战部部长、副市长李新建深入新安县宣讲党的十九届六中全会精神和省、市党代会精神，调研民营经济发展工作。 昨日，市委常委、统战部部长、副市长李新建深入新安县宣讲党的十九届六中全会精神和省、市党代会精神，调研民营经济发展工作。 李新建一行先后来到洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司、洛阳新强联回转支承股份有限公司、洛阳德野专用车辆有限公司、洛阳科技职业学院、新安县民营经济人士之家(商会家园)，深入了解建设发展情况，认真听取企业、学校和商会组织当前面临的突出困难和对市委市政府工作的意见建议。 李新建强调，要深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和市委工作要求，持续推进“两个健康”提升行动，引导民营企业抢抓政策机遇，加大创新力度，拉长产业链条，构建产业生态，坚定走好高质量、内涵式发展之路。要深入开展“万人助万企”活动，牢固树立“服务企业就是服务工作大局”理念，躬身入局当好服务企业的“店小二”，帮助企业纾困解难，促进企业健康发展。职业技术类院校要加大急需技能人才“订单式”培训力度，实现产业、行业、企业、职业、专业“五业”联动，培训更多技能型、适用性人才。商会组织要加强自身建设，着力锻长板、补弱项、强自身，强化思想政治引领，更好服务企业发展，为全市民营经济转型发展作出更大贡献。(记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉)