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激活民营经济发展活力 助力青年友好型城市建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.19 09:16

　　18日，市委统战部组织召开洛阳市年轻一代民营企业家座谈会，传达学习全市民营企业座谈会精神，了解民营企业发展诉求，听取民营企业家对民营经济发展和建设青年友好型城市的意见建议。

　　市委常委、统战部部长陈淑欣主持会议并讲话。她指出，洛阳发展要有活力，必须激活民营经济，推动民营企业做大做强。全市统战部门要立足自身优势，扎实开展“万人助万企”活动，为民营经济发展营造更好环境。民营企业要借助洛阳建设青年友好型城市这一重要契机，通过柔性引才、异地用才、股权激励等方式吸引人才留住人才，让优秀青年人才助力企业发展；要加快建立和完善现代企业制度，建立规范的法人治理结构，增强企业诚信，促进企业发展壮大。

　　陈淑欣表示，希望年轻一代民营企业家有更大志向更大抱负，抢抓构建新发展格局的机遇，把功夫下在创新发展上，增强学习能力，提升能力素质，实现更大发展，为洛阳“建强副中心、形成增长极”贡献更大力量。

　　会议听取了各企业生产运营及今后发展思路等情况，并对企业提出的相关问题进行了现场交办。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 陈振豪)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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