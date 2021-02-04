偃师民营经济“六七八九”的背后

都说偃师民营经济好，好在哪？一组数据可以说明：截至目前，偃师区民营经济贡献了全区超过60%的税收、70%的GDP、80%的高新技术企业、90%的就业岗位。

都说偃师民营经济好，好在哪？一组数据可以说明：截至目前，偃师区民营经济贡献了全区超过60%的税收、70%的GDP、80%的高新技术企业、90%的就业岗位。

这“六七八九”的背后藏着偃师民营经济高质量发展的密码。

偃师区委统战部负责人介绍，得益于良好的区位优势，偃师非公有制经济起步早、门类全。近年来，除电线电缆、三轮摩托车、制鞋等传统产业外，新材料、现代物流、电子商务、文化等新兴产业也发展迅猛。如今，偃师全区民营企业产值占工业总产值的98%以上，民营经济市场主体4万余户，占各类市场主体的97.8%。

偃师区市场监督管理局工作人员解答群众咨询

该负责人说，偃师的答题关键词是服务，通过“有效市场”加“有为政府”，推动民营企业从“铺天盖地”走向“顶天立地”。

围绕服务这一主题，偃师区着力打造民营经济“两个健康”综合服务平台。区级综合服务平台“偃商家园”，设有民营经济工作联席会议办公室、商协会办公室、线上线下企业诉求响应平台等，可以实现“企业吹哨，部门报道”，第一时间响应企业诉求。而以乡镇(街道)打造的“乡贤家园”则以小微企业等为服务对象，旨在打通民营经济“两个健康”的最后一公里。

营商环境千万条，企业家感受第一条。该负责人说：“我们还定期组织民营企业家对政府部门工作进行评议‘打分’，做得好还是不好，企业家心里有杆秤。”

建设非公经济人士数据库、打造民营企业家培训学院、举办“夏都商语”企业家沙龙……偃师区在打造在促进非公有制经济健康发展的同时，大力实施优秀企业家培育工程，促进非公有制人士健康成长。

民营企业家培训学院相关负责人说：“我们不仅是企业家聊心声、话发展、谋对策的平台，更是一个学习的平台。既要引进来，还要走出去，大家都要做有眼光、懂经营、会管理的现代企业家。”

服务企业永远在路上。近日，偃师区组织开展“百名干部进百企”和惠企政策宣讲活动，税务、金融、环保、市场监管、商务等相关部门工作人员，深入企业，问计问需，再次掀起服务企业的热潮。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉 黄德民 文/图)