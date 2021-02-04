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洛阳：创造良好营商环境 推进民营经济高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.21 08:41

　　昨日，市民营经济工作联席会议办公室组织成员单位召开服务民营经济工作推进会，部署下步重点工作。

　　市委常委、统战部部长陈淑欣参加会议并讲话。她强调，各成员单位要提高政治站位，强化责任担当，深入贯彻习近平总书记关于新时代民营经济统战工作重要指示精神和关于“两个健康”重要论述，进一步创造良好营商环境，大力推进民营经济高质量发展。要深入践行“为企业减压就是为发展赋能”理念，常态化开展“联企入企惠企助企”活动，深入了解企业诉求，倾听企业家心声。要突出问题导向，结合各自实际和职责任务，围绕民营企业反映突出的融资、用工等难题，分类解决、台账管理、跟踪督办，切实帮助民营企业纾难解困，推动各项政策落地落实落细，激发民营企业活力和创造力。要切实增强服务意识，用好民营企业诉求响应智慧平台，扎实推进民营企业对标提升工作，鼓励支持民营企业建立现代企业制度，加快转型升级。要真抓实干，压实工作责任，为推动民营经济高质量发展凝聚强大合力。(记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉)

　　
[ 责任编辑：马佳佳]
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