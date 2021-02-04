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孙守刚来洛调研民族宗教和民营经济发展工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.03 08:07

　　4月1日，省委常委、统战部部长孙守刚来洛调研民族宗教和民营经济发展工作，强调要深入学习领会习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述，着力铸牢中华民族共同体意识，让各族群众在中原大地手足相亲、守望相助。

　　在洛调研期间，孙守刚来到瀍河区北窑回民小学，与学校老师和孩子们亲切交谈。他指出，中华民族一家亲，要以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展民族团结进步创建工作，努力在共居共学共事共乐方面提供更多更好的均等化公共服务，让各族群众在中原大地手拉手、肩并肩、心连心，共同迈向美好生活。在白马寺、天恩堂等宗教场所，孙守刚与宗教界人士深入交流，共同探讨推进我国宗教中国化的路径举措，勉励大家更好运用中华优秀传统文化讲经布道，引导广大信众爱国爱教、正信正行。

　　其间，孙守刚还深入中集凌宇进行调研。他指出，要把牢促进“两个健康”工作主题，立足落实“六稳”“六保”任务，沉到一线，高效服务，真联实帮，支持民营企业在主动识变应变求变中对标行业标杆，加大创新力度，加快转型升级，为全省高质量发展作出更大贡献。

　　市领导赵会生、陈淑欣参加调研。(记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：崔利利]
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