紧扣“两个健康”工作主题 开创民营经济高质量发展新局面

昨日，市工商联开展“学习民营经济史投身洛阳都市圈”助力洛阳绿色发展高质量发展调研观摩活动。

昨日，市工商联开展“学习民营经济史投身洛阳都市圈”助力洛阳绿色发展高质量发展调研观摩活动。

市委常委、统战部部长陈淑欣参加调研观摩活动。她强调，要深入贯彻习近平总书记关于新时代民营经济统战工作重要指示和关于“两个健康”重要论述精神，紧扣“两个健康”工作主题，引导民营经济人士树牢新发展理念，为洛阳全面建设社会主义现代化强市贡献力量。民营企业和商会组织要准确把握洛阳发展方向与路径，围绕深化提升“9+2”工作布局、高质量建设现代化洛阳都市圈等中心工作，增强社会责任，发挥自身优势，走绿色发展之路，努力开创民营经济高质量发展新局面。

活动期间，近50名商会代表和企业家代表先后前往洛阳新强联回转支承股份有限公司及新安县涧河治理项目、孟津区瀍河治理项目、黄河生态廊道孟津段现场进行了实地观摩，并为我市持续营造良好营商环境，促进民营企业健康快速发展建言献策。

市政协副主席、市工商联主席安石柱参加调研。（记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉）