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陈淑欣到新安县调研民营经济统战工作开展情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.24 09:04

　　昨日，市委常委、统战部部长陈淑欣到新安县调研民营经济统战工作开展情况。

　　陈淑欣先后到河南新开源石化管道有限公司、洛阳德野专用车辆有限公司，详细了解企业生产经营情况，鼓励企业负责人坚守实业、做精主业，加快产业转型升级步伐，走好高质量发展之路。陈淑欣还详细了解了新安县洛新综合服务平台项目和民营经济人士之家建设运营情况，并提出具体要求。

　　在随后召开的座谈会上，陈淑欣认真听取有关方面工作汇报和意见、建议。她强调，要切实增强做好新时代民营经济统战工作的责任感和使命感，突出工作重点，建好用好平台，线上线下相结合，着力优化营商环境，充分激发民营经济发展活力。有关部门要沉到一线、靠前服务，加强政企、银企对接，着力破解融资难融资贵等共性问题，推动民营经济“两个健康”提升行动和“一联三帮”保企稳业专项行动落地见效。（记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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