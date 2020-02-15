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着力推进民营经济发展 加快建设副中心城市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.01.13 16:35

　　一个地方的经济发展关键看产业，民营经济的发展对于激活地区产业发展发挥着重要作用。近年来洛阳市全力建设副中心城市，极力打造洛阳都市圈，在助推民营经济发展方面要下大功夫、下狠功夫。

　　优化营商环境能够为民营企业发展提供更加有利的发展条件，政府通过制度性调整、政策性倾斜和基础性建设，能够使企业在发展中享受到更多的支持和更优质的服务。

　　科学技术是第一生产力，为企业提供技术创新和人才配备上的支持，企业加大科技投入，降低生产成本，获得更多利润才能为地区经济发展做出更大贡献。政府加快产业园区规划建设，为企业提供更加方便的基础设施，解决产业集聚和企业选址难题，在土地租金、用水用电和生产经营过程中适当的政策倾斜，既能促进资源节约和环境保护，还能缓解企业压力，激活民营企业潜力。建立规范方便有效的政企沟通渠道，走近企业家，倾听企业家的需求和困难，多帮助企业解决难题，使民营企业家在事业中获得更多的体验感和更高的满意度，促进企业发展，拉动地区经济增长。

　　推经民营经济发展，要与当前的脱贫攻坚和明年开始的乡村振兴结合起来，既能巩固脱贫攻坚成果，又能促进村集体经济收入，使群众真正能脱贫、有产业、能致富。(洛宁县社会保险中心 王晓娟)
[ 责任编辑：崔利利]
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