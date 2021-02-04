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江凌：洛阳发展要有活力，必须激活民营经济
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.08 23:11

“洛阳发展要有活力，必须激活民营经济”
江凌主持召开座谈会听取企业家对民营经济发展的意见建议 徐衣显参加

　　市委高度重视民营经济发展。8日下午，市委书记江凌主持召开座谈会，专题听取企业家对民营经济发展的意见建议，共商发展良策。徐衣显、王琰君、陈淑欣、王军、孙延文、侯占国、安石柱、任丽君等参加会议。

　　“我市民营经济发展相对不够充分，还有哪些短板？营商环境还有什么差距？企业最需要哪些服务？希望大家结合生产经营感受一起来分析破题。”会议伊始，江凌开宗明义，邀请在座企业家多提意见建议。

　　“不少原材料从外地采购，无形中增加了成本。”隆华科技董事长李占明率先发言，建议拉长本地供应链，打造优势产业集群。

　　“构建完整产业链，降低企业成本，就是对企业最大的帮助。”江凌如是说。

　　如何引进用好人才，是企业家们最关注的问题。

　　“引进人才难度大，希望有更多配套政策。”“我们在广东建立研究院，效果不错。”“建议人才公寓申请门槛降低一些。”企业家争相发言，提出建议。

　　“人才反映最集中的是什么问题？”“招揽的人才主要来自哪里，稳定性如何？”“股权激励措施效果怎么样？”江凌不时插话，与大家深入交流。

　　得知部分民企通过柔性引才方式，引进了一批高端人才，江凌表示赞许。“洛阳地处内陆，企业解决人才问题，要重点考虑异地用才、离岸创新等举措，聚天下英才而用之。”他说，关于人才问题要拿出系统方案，解决好住房、子女教育等突出问题，营造一流人才环境。

　　资金问题，也是现场的热点问题。

　　“外贸企业出口业务付款周期长，能否推出短期贷款项目，缓解企业资金周转难题？”天久科技董事长侯建军提出建议。

　　“这个问题具有一定的普遍性，可以深入论证一下，政府部门与金融机构合作，建立资金池，推出专门针对外贸企业的信贷产品。”江凌现场要求，要尽快研究政策能否落地，解决企业燃眉之急。

　　不少企业家发言时，谈到厂房建设等要素保障突出问题。“可以研究探索政府牵头建设标准化厂房，开展设备租赁等服务，更好整合各类资源，进一步降低创业门槛，让企业家轻装上阵。”江凌说。

　　座谈中，不仅有共性政策的探讨，也有对个性问题的现场回应。

　　天佑春都董事长孙志恒发言时，提到了相关证件办理和二期建设中遇到的难题。

　　“要结合‘万人助万企’活动，专人负责，做好保障。”江凌当即提出要求，安排相关负责同志尽快对接，协调解决。

　　…………

　　近3个小时的时间里，与会的12位民营企业家还围绕科技创新、产业链招商、发展平台经济等提出一些意见建议。

　　“大家的发言很有价值，既让我们看到了优化营商环境还有很大空间，也让我们对发展好民营经济更加充满信心。”江凌深有感触地说，洛阳发展要有活力，必须激活民营经济；推动创新驱动发展，必须加快发展民营企业；发展服务产业，也必须发挥好民营经济主体作用。

　　江凌强调，要高度重视民营经济发展，制定好政策，采取好措施，推动洛阳民营企业做大做强。要为民营经济发展营造更好环境，进一步转变领导干部思想观念，形成政府机关围绕市场主体服务的机制，在资源配置上对民营经济一视同仁，提高产业政策针对性，在全社会营造更加尊重企业家的氛围，让民营企业家更有地位。希望企业家有更大志向更大抱负，抢抓构建新发展格局的机遇，把功夫下在创新发展上，更好整合利用各类资源，着力提升能力素质，实现更大发展。

　　“未来民营企业发展机遇更大，洛阳各级党委政府一定会当好坚强后盾，相信经过大家共同的努力，洛阳民营经济一定能在短时间内有新变化。”江凌的表态，给民营经济发展注入一针“强心剂”。（洛报融媒记者 李东慧 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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