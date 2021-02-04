偃师区入选首批河南省新时代民营经济“两个健康”实践创新示范区

近日，记者从市委统战部获悉，偃师区日前入选首批河南省新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县(市、区)。 近日，记者从市委统战部获悉，偃师区日前入选首批河南省新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县(市、区)。 去年，我省启动实施了新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县(市、区)创建工作。创建工作启动以来，全省共遴选培育了37个重点县(市、区)。经过对入围县(市、区)民营经济“两个健康”实践创新工作19条细则、62项评价要点的综合评价，我市偃师区脱颖而出，成功入选首批10个河南省新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县(市、区)。 偃师区非公有制经济起步早、门类全。截至今年6月，该区民营经济贡献了全区超过60%的税收、70%的GDP、80%的高新技术企业、90%的就业岗位。自创建以来，偃师区牢固树立服务企业就是服务发展大局的理念，以创建全省民营经济“两个健康”示范区为抓手，夯实“1331”工作机制，当好“店小二”，全力为民营经济发展和企业家队伍成长提供周到服务。 今年上半年，偃师区共签约亿元以上项目22个，总投资164.28亿元，同比增长85%；新增各类市场主体3814户，同比增长59.3%，各类市场主体达到43091户，同比增长19.2%。 偃师区相关负责人表示，该区将以此次入选为契机，牢固树立“项目为王”理念，扎实开展“万人助万企”活动，躬身入局，强化服务，持续优化营商环境，助推偃师民营经济高质量发展。(记者 郭飞飞 杨凤轩 通讯员 胡俊酉)