洛阳优质中小企业喜添“新成员”

3日，洛阳市召开全市“小巨人”“隐形冠军”企业培育工作推进会暨授牌仪式，对今年以来新认定的2家“小巨人”企业、9家“小巨人”培育企业、10家“隐形冠军”及培育企业进行授牌。

3日，洛阳市召开全市“小巨人”“隐形冠军”企业培育工作推进会暨授牌仪式，对今年以来新认定的2家“小巨人”企业、9家“小巨人”培育企业、10家“隐形冠军”及培育企业进行授牌。

此次获得授牌的企业分别是——

●“小巨人”企业2家

洛阳圣久锻件有限公司、洛阳新能轴承制造有限公司

●“小巨人”培育企业9家

洛阳天久科技有限公司、洛阳硕力信新能源科技有限公司、洛阳豪智机械有限公司、洛阳伟信电子科技有限公司、凯迈(洛阳)航空防护装备有限公司、洛阳鸿泰半导体有限公司、洛阳惠中兽药有限公司、洛阳大华重工科技股份有限公司、洛阳华冠齿轮股份有限公司

●“隐形冠军”企业7家

凯迈(洛阳)航空防护装备有限公司、洛阳惠中生物技术有限公司、中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司、凯迈(洛阳)气源有限公司、洛阳华荣生物技术有限公司、新星轻合金材料(洛阳)有限公司、洛阳科博思新材料科技有限公司

●“隐形冠军”培育企业3家

洛阳尖端装备技术有限公司、洛阳雷斯达传动有限公司、洛阳拜波赫光电科技有限公司

为推动在优质存量上做大增量，洛阳市近年依托优质中小企业培育工程，加快促进市场主体不断壮大。截至目前，全市已累计认定“小巨人”及培育企业30家，企业获得市财政奖励资金2790万元；累计认定“隐形冠军”及培育企业55家；获评国家级“专精特新”企业14家、省级71家。

经过培育，全市“小巨人”及培育企业营业收入从2017年的22.7亿元增加到2020年的56.1亿元，年均增速49%；纳税额由1.46亿元增加到3亿元，年均增速35.2%。其中，洛阳圣久锻件和洛阳新能轴承已成功培育为“小巨人”企业。

在利润方面，30家“小巨人”及培育企业2020年实现利润8.1亿元，平均利润率达到14.5%，超过全市平均水平的3倍；55家“隐形冠军”及培育企业2020年利润同比增长12.1%，主导产品市场占有率达35%。“小巨人”“隐形冠军”“专精特新”等优质中小企业已成为推动洛阳市制造业高质量发展、转型发展的新引擎。

下一步，洛阳市将以深入推进“万人助万企”活动为契机，进一步强化服务意识，持续加大对优质中小企业的政策扶持力度，持续推进“企业家素质提升工程”，推动更多中小企业发展成为“小巨人”“隐形冠军”“专精特新”企业，不断壮大市场主体，为全市经济发展提供新的引擎驱动力。（记者 陈曦 文/图 通讯员 王燕飞）