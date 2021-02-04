洛阳两家科技企业孵化器拟被推荐为国家级孵化器

8日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，省科技厅日前公示了2021年国家级科技企业孵化器拟推荐名单，全省共有10家科技企业孵化器入选，我市的洛阳863创智广场孵化器和洛阳炎黄科技园孵化器榜上有名。

8日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，省科技厅日前公示了2021年国家级科技企业孵化器拟推荐名单，全省共有10家科技企业孵化器入选，我市的洛阳863创智广场孵化器和洛阳炎黄科技园孵化器榜上有名。

洛阳863创智广场孵化器

该孵化器位于洛龙区，目前已入驻企业近400家，拥有市级以上企业研发平台16个，国家科技型中小企业135家，授权知识产权700余项，已累计为400多家企业申请创新创业扶持资金2200多万元。

洛阳炎黄科技园孵化器

该孵化器位于洛龙区，目前已入驻企业61家，就业人数800余人，累计孵化毕业企业20余家。该孵化器设立了500万元种子资金，已为14家初创企业提供金融支持。

科技企业孵化器是以促进科技成果转化、培育科技企业和企业家精神为宗旨，提供物理空间、共享设施和专业化服务的科技创业服务机构，是创新创业人才的培养基地、大众创新创业的支撑平台。目前，我市共有9家国家级科技企业孵化器。(记者 戚帅华 通讯员 姚嘉慧)