洛阳17家重点企业进大学“预定”毕业生

8日，“拥抱青春洛阳”洛阳市属重点企业人才对接会在洛阳理工学院举办。本次对接会由洛阳市人力资源和社会保障局与洛阳理工学院共同主办，是洛阳市人社部门“万人助万企”系列活动之一，主要面向该校2022届毕业生进行就业政策宣讲和岗位推介，鼓励他们毕业后留在洛阳就业创业。

8日，“拥抱青春洛阳”洛阳市属重点企业人才对接会在洛阳理工学院举办。本次对接会由洛阳市人力资源和社会保障局与洛阳理工学院共同主办，是洛阳市人社部门“万人助万企”系列活动之一，主要面向该校2022届毕业生进行就业政策宣讲和岗位推介，鼓励他们毕业后留在洛阳就业创业。

据了解，共有17家用人单位参加本次对接会，全部为市属重点企业，如中国一拖集团有限公司、洛阳LYC轴承有限公司、河南大张实业有限公司、河南通达电缆股份有限公司、洛阳航准精密制造有限公司、洛阳航辉新材料有限公司等。

为做好精准对接，洛阳理工学院根据17家企业所属行业和提供的招聘岗位，组织有关院系和专业的学生积极参加。对接会上，用人单位共拿出1285个优质高薪岗位现场揽才，岗位类别包括机械设计师、技术研发、质量检测、财务管理、物流商贸等。

洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，本次对接会共吸引到2700多名洛阳理工学院的2022届毕业生参加，500多人与心仪企业初步达成就业意向。(记者 牛鹏远 通讯员 叶红)