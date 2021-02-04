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这个因《诗经》而得名的乡镇成立了乡贤创业促进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.25 18:29

　　因《诗经》中诗句“鹤鸣于九皋，声闻于天”而得名的伊川县鸣皋镇，迎来了乡村振兴新机遇。10月24日，伊川县鸣皋镇乡贤创业促进会正式成立。成立现场，100多位来自天南海北、各行各业的乡贤和居住、创业在鸣皋这块热土上的乡贤欢聚一堂，为鸣皋发展献策出力。

鸣皋镇乡贤创业促进会成立大会

　　“鸣皋镇乡贤创业促进会的成立，对加强乡贤之间交流，促进乡贤返乡创业，大力实施乡村振兴战略具有十分重要的意义。”鸣皋镇党委书记李玉峰说。

　　新当选的首届鸣皋镇乡贤创业促进会会长梁光照表示，一定会尽职尽责，为促进全镇乡贤创业工作发挥应有的作用，号召各位乡贤“常回家看看”“多出去走走”，做家乡最燃的“投资人”、最铁的“合伙人”、最美的“代言人”。

签约仪式现场

　　当日上午，鸣皋镇政府与洛阳一两黄御酒坊公司、河南中腾越商业运营中心、洛阳秸能秸秆综合利用有限公司、洛阳市蓝保环保科技有限公司、洛阳豫泰新型建材有限公司、洛阳泰桂园实业有限公司等6家公司签订了框架协议，引进资金6.8亿元。

　　这些项目的引进，将为鸣皋镇加快乡村振兴步伐、推进经济社会发展奠定坚实基础。（洛报融媒记者 尹红磊 特约通讯员 葛高远 文/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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