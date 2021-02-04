伊川县打造的“乡村治理”题材现代豫剧《天石》在该县公演

10月12日晚，由伊川县打造的大型现代豫剧《天石》在该县新时代文明实践中心公演。

10月12日晚，由伊川县打造的大型现代豫剧《天石》在该县新时代文明实践中心公演。

据了解，现代豫剧《天石》是以市委安排部署的“三清两建”乡村治理工作为背景，围绕伊川县在乡村治理专项行动中发生的典型事例，精心策划、排演的“乡村治理”题材剧目。

该剧讲述了县农业农村局转业军人金石头，积极响应党的号召，回到天石村任村党支部书记，通过依靠基层党组织，依靠广大群众，带领村民开展“三清两建”工作中的一幕幕真实感人、催人奋进的故事，展现了广大党员干部在乡村治理工作中勇于担当、求真务实、一心为民的公仆情怀，展现了村民对未来美好生活的孜孜追求。

当前，伊川县“五清一提”乡村治理专项行动正在全县15个乡镇(街道)370个行政村(社区)全面展开。为做好全县“五清一提”乡村治理专项行动与全市“三清两建”工作的无缝衔接，该县通过《天石》深入挖掘、宣传专项治理工作中的典型人物和典型事例，积极传播伊川实践经验。

观看演出的观众纷纷称赞这部戏拍得真实、及时、接地气，对推动乡村振兴有着很好的促进和教育意义。(记者 尹红磊 特约通讯员 葛高远 文/图)