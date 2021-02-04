洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

伊川县打造的“乡村治理”题材现代豫剧《天石》在该县公演
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 19:32

　　10月12日晚，由伊川县打造的大型现代豫剧《天石》在该县新时代文明实践中心公演。

　　据了解，现代豫剧《天石》是以市委安排部署的“三清两建”乡村治理工作为背景，围绕伊川县在乡村治理专项行动中发生的典型事例，精心策划、排演的“乡村治理”题材剧目。

　　该剧讲述了县农业农村局转业军人金石头，积极响应党的号召，回到天石村任村党支部书记，通过依靠基层党组织，依靠广大群众，带领村民开展“三清两建”工作中的一幕幕真实感人、催人奋进的故事，展现了广大党员干部在乡村治理工作中勇于担当、求真务实、一心为民的公仆情怀，展现了村民对未来美好生活的孜孜追求。

　　当前，伊川县“五清一提”乡村治理专项行动正在全县15个乡镇(街道)370个行政村(社区)全面展开。为做好全县“五清一提”乡村治理专项行动与全市“三清两建”工作的无缝衔接，该县通过《天石》深入挖掘、宣传专项治理工作中的典型人物和典型事例，积极传播伊川实践经验。

　　观看演出的观众纷纷称赞这部戏拍得真实、及时、接地气，对推动乡村振兴有着很好的促进和教育意义。(记者 尹红磊 特约通讯员 葛高远 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    洛阳文化旅游职业学院...
    洛河边惊现黑天鹅【组图】
    欢聚迎重阳 浓浓敬老情...
    城市档案：“服役”34...
    精彩热帖

    看花镜奇花异草

    西藏风光

    王城秋菊争艳

    金山岭长城
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605