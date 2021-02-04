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锚定目标 久久为功 谱写伊川高质量发展篇章——访伊川县委书记李新红
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 08:25

　　“市第十二次党代会锚定建强副中心、形成增长极目标，聚焦创新引领，对全市各项工作作出战略性部署，为伊川县谋划和推动发展提供了重要遵循和指引。”伊川县委书记李新红昨日接受本报记者专访时表示，作为全市的工业大县、农业大县、人口大县，伊川将把贯彻落实市党代会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，以创新引领发展，靠改革激发活力，持续厚植优势，壮大县域实力，以一域之精彩让洛阳更出彩。

　　培优做强制造业。聚焦传统产业转型升级、新兴产业培育壮大，持续优化产业链、提升创新链，做优存量、做大增量，加快提升县域经济实力。突出伊电集团、中钢洛耐、北京利尔、国机精工等龙头带动作用，全力引进洛轴落户，推动铝及铝精深加工、耐火材料、磨料磨具及超硬材料、轴承等产业加快迈向产业链和价值链中高端，着力打造千亿级新材料产业集群。

　　全力推进乡村振兴。围绕全市“151”工作部署，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进“三清两建”专项行动，全面提升基层治理能力和治理水平，为乡村振兴奠定坚实基础。依托土壤富硒优势，突出主导产业，强化科技赋能，推动伊川小米、岭上西薯规模化、标准化、品牌化发展。把中心镇作为战略支点，统筹产业发展、基础设施和公共服务设施提升、生态环境改善，努力走出城乡融合发展的新路子。

　　高起点发展现代服务业。依托区位交通优势，突出现代物流、文旅融合两大主导产业，打造县域经济新的支撑点。抓住生产服务型国家物流枢纽政策机遇，以华晟物流园为基础，高标准规划建设水寨镇、鸦岭镇、平等乡物流园，加快构建覆盖洛阳都市圈的生产性和生活性服务业。围绕龙凤山文旅融合、万安山生态康养、伊河沿岸农旅融合三条产业带，突出二程文化园、建业绿色基地、龙凤山古镇龙头带动作用，开工建设银基文旅综合体，加快打造洛阳近郊生态文旅目的地。

　　李新红表示，伊川将坚持以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”，勇担使命、开拓创新、真抓实干，奋力在建强副中心、形成增长极，重振洛阳辉煌中体现伊川担当、贡献伊川力量。（记者 孙小蕊 尹红磊）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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