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围绕交通、人居环境……伊川县千余人共话振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.10 12:56

　　伊川县乡村振兴按下“快进键”！伊川县乡村振兴大会昨天在伊川县第一高中体育场召开。县直各单位、各乡镇(街道办)、各乡镇行政村(社区)等1200余人参加会议。

　　会议现场，伊川县交通运输局、乡村振兴公司等7家单位的有关负责人围绕“乡村振兴”建言。

　　去年以来，该县已建设180余公里“四好农村路”，覆盖全县9个乡镇，穿越50个行政村，带动沿线产业发展，实现了路通、路富、路美、路融的目标。据悉，下一步，该县将把乡村公路建设成为产业路、旅游路、文化路，解决农村居民车辆出行、物流配送、邮政寄递三个“最后一公里”，让乡村公路成为一条靓丽的风景线，为乡村振兴打好“地基”。

　　村容村貌美也是乡村振兴的重要一环。去年，伊川县成立了乡村振兴公司，专门负责乡村垃圾处理。伊川县乡村振兴公司有关负责人在发言中说：“明年垃圾中转站将要实现乡镇全覆盖，大大增强农村垃圾收集清运能力，改善农村人居环境。”

　　伊川县委有关负责人表示，实施乡村振兴战略事关人民福祉，构建农业强、农村美、农民富的乡村振兴格局是项系统工程，各单位负责人既要有“热干劲’，又要有“冷思考”，需久久为功。(洛报融媒记者 尹红磊 通讯员 张乐乐 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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