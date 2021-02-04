洛阳农林科学院指导、扶持伊川县发展富硒大豆种植

伊川县具有富硒土壤的自然条件优势，这里的富硒红薯、富硒小米远近闻名。目前，又有一种新的富硒农产品在这里孕育。

伊川县具有富硒土壤的自然条件优势，这里的富硒红薯、富硒小米远近闻名。目前，又有一种新的富硒农产品在这里孕育。

农科院专家现场指导大豆病虫害防治 （资料图片）

眼下正值大豆生长过程中病虫害防治的关键阶段，河南省甘薯杂粮体系首席专家、洛阳农林科学院甘薯谷子研究所所长王自力，洛阳农林科学院经作所大豆课题组专家郭建秋等大豆科研团队成员，来到伊川县鸦岭镇亓岭村，在洛阳农林科学院乡村振兴富硒大豆试验示范基地里，为种植富硒大豆的村民提供技术指导。

“今年的大豆有望丰收，多亏了专家对我们的指导、扶持。”在听完专家的讲解后，亓岭村村民刘武强开心地说，此前，专家已在这里开了两场大豆栽培培训会，对他们的帮助很大。

据了解，洛阳农林科学院将大豆研究课题和伊川县富硒土壤的生态优势相结合，为村民提供种子、技术，在镇政府等部门积极配合下，于去年和今年指导、扶持亓岭村村民种植了上百亩大豆。

在专家的帮助下，村民们解决了以往大豆症青导致减产的问题。同时，专家还在这里开辟富硒大豆试验田，经过两年试验，对不同品种、不同处理条件，大豆吸硒生理特性、高聚硒品种筛选、施硒时期、施硒浓度、施硒方式等进行研究，优化大豆作物施硒技术。今年，洛阳农林科学院将根据试验结果，编写富硒大豆栽培技术规程。

发展富硒大豆种植，将给村民带来什么？种植了两年大豆的刘武强说：“大豆经济价值比玉米高，将来我们按照富硒大豆栽培技术规程种植的富硒大豆价值会更高，而且容易实现机械化种植、收割，比种植玉米更省力，现在是我们麦收后种植的首选。”

“我们村理想种植农民专业合作社现在的主要产品是富硒红薯和红薯粉条制品，通过农业合作社包装成礼盒出售，种类略显单一。今后，我们打算也将富硒大豆加入礼盒，丰富富硒农作物种类，帮助村民进一步增收。”亓岭村党支部副书记亓灵安说。

此外，郭建秋还从专业的角度解释说，富硒红薯虽好，但连作容易出现产量减少、易受病虫害等情况，富硒红薯和富硒大豆轮作，对保障产量和品质有很大帮助。

“我们希望通过自己的努力，以我市‘十四五’规划中提出的大力发展富硒农业为目标，以洛阳农林科学院‘十四五’富硒规划为基础，以富硒大豆栽培技术规程为样板，推广富硒大豆种植，丰富我市富硒农产品品类，为我市乡村振兴和农民增收贡献力量。”郭建秋说。（记者 郭秩铭 通讯员 亢江飞）