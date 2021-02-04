洛阳这个县，乡村治理“有一手”

眼下，在伊川县平等乡张奇庄村的瓜蒌种植基地里，一个个瓜蒌挂满藤条，丰收在望。

眼下，在伊川县平等乡张奇庄村的瓜蒌种植基地里，一个个瓜蒌挂满藤条，丰收在望。

穿梭在这希望的田野里，该村党支部书记兼村委会主任田圣卫满是欣喜。而在几年前，在外做生意的他选择回村担任村党支部书记准备大干一场时，却遇到诸多问题。

“集体空壳，上访频发，最棘手的问题，就在那205亩集体土地上。”田圣卫说。

原来，过去村干部工资低，村里便分一些集体土地给村干部耕种，作为弥补，剩余部分则租给农户。时过境迁，村干部卸任了，地还照样种，农户种地租金也渐渐不交了，集体土地成了“干部地”“自留地”。

如今，张奇庄村通过清产核资，将村集体的205亩土地收回，以土地入股引来返乡创业人员发展瓜蒌、中药材等产业，带领全村群众致富增收，大家的精神面貌也焕然一新。

张奇庄村的改变，是伊川县开展“五清一提”专项行动的生动实践。

实施乡村振兴战略是新时代“三农”工作的总抓手，要以村集体资产清产核资为突破口抓好乡村治理，努力开创乡村全面振兴新局面。

今年4月以来，伊川县开展了以“清收资产、扫清‘村霸’、化清矛盾、清除‘四乱’、理清思路，提升乡村治理能力和治理水平”为主要内容的乡村治理专项行动，取得初步成效。

“乡村振兴就是要谋全局、破困局、治乱局、开新局，第一步必须破字当头，有破有立。破的是个别人一亩三分地的藩篱，动的是个别人利益的奶酪，但立的是谋长远、稳大局、可持续的乡村振兴的基础。”伊川县委负责同志说。