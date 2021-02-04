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事业单位！伊川县公开招聘93人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.28 10:25

　　据伊川县人民政府官网消息，2021年伊川县公开招聘乡镇(街道)事业单位工作人员93名。

2021年伊川县公开招聘乡镇(街道)事业单位工作人员实施方案

　　为满足我县乡镇(街道)事业单位工作需要，经县委、县政府研究同意并报市人社局、市委编办批准，决定面向社会为我县乡镇(街道)事业单位公开招聘工作人员93名。按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》(中华人民共和国人事部第6号令)、《中共河南省委组织部中共河南省委机构编制委员会办公室河南省人力资源和社会保障厅关于做好全省事业单位公开招聘高校毕业生工作有关问题的通知》(豫人社办【2020】33号)及省、市事业单位公开招聘有关规定，现制定实施方案如下：

　　一、组织领导

　　本次招聘工作在县委、县政府的领导下，成立2021年伊川县事业单位公开招聘工作领导小组，具体工作由县人力资源和社会保障局组织实施，县纪委监委全程监督。

　　二、招聘岗位、专业及计划

　　招聘岗位、招聘人数、招聘岗位条件等详见《2021年伊川县公开招聘乡镇(街道)事业单位工作人员岗位表》(附件1)。

　　三、招聘条件

　　(一)应聘人员必须具备的基本条件

　　1、具有中华人民共和国国籍；

　　2、拥护中华人民共和国宪法；

　　3、拥护中国共产党的领导，遵纪守法；

　　4、具备适合岗位需求的身体条件；

　　5、具备拟聘用岗位要求的资格条件，服从工作安排；

　　6、各职位年龄要求详见《2021年伊川县公开招聘乡镇(街道)事业单位工作人员岗位表》(附件1)。年龄计算方法为：截止2021年9月30日，18周岁以上(2003年10月1日以前出生)，30周岁以下(1991年10月1日及以后出生)，35周岁以下(1986年10月1日及以后出生)；

　　7、全日制技工院校高级工班、预备技师(技师)班毕业生，可分别参照相对应的同等大专、本科学历报考；

　　8、2017年起招生的非全日制研究生与全日制研究生学历学位证书具有同等法律地位和相同效力。

　　(二)有下列情形之一者不得报考

　　1、因犯罪受过刑事处罚或涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员，被开除中国共产党党籍和被开除公职的人员；

　　2、尚在党纪、政务处分影响期内或正在接受纪律审查和监察调查的人员，被依法列为失信联合惩戒对象的人员；

　　3、曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为不满5年的人员；

　　4、现役军人及未满规定最低服务年限的事业单位工作人员；

　　5、聘用后即构成回避关系的岗位；

　　6、国家和省、市另有规定不得应聘到事业单位的人员。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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