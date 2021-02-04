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伊川县90岁老人多年来资助贫困生近15万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.13 08:40
田木中老人在小区里遛弯儿

　　在伊川县鹤鸣花园小区，每天早上有一位老人拄着拐杖遛弯儿，老人今年90岁了，生活节俭，袜子破了舍不得扔，过生日舍不得下馆子。就是这样一位“抠门”的老人，从2005年至今，拿出了近15万元资助贫困学生，前不久又交了2000元“特殊党费”用于我省的抗洪救灾。

　　袜子破了舍不得扔 不愿到餐馆过大寿

　　老人名叫田木中，伊川人，中国建设银行洛阳分行伊川支行离休职工。10日上午，记者来到老人家里。老人有听力障碍，需要通过纸笔问答的形式与人沟通。“老爷子爱读书看报，了解国际、国内形势。”保姆李菊花说，老人的老伴儿前两年去世，子女没跟老人在一起，她来这里有一年了。

　　在李菊花看来，老人平时生活很节俭，脚后跟的袜子破了洞，她多次劝老人换新的，老人总舍不得扔。老人的饮食也简单，很少买菜，基本靠子女送菜，好不容易买一把韭菜，还要跑几家超市对比价格，“你看墙角放的一袋红薯，20元一袋，老人最爱吃，舍不得买，是他儿子刚送来的”。因老人家里伙食太差，之前几个保姆都不干了。

　　李菊花说，她从没见过老人去餐馆吃饭，过生日也是如此。上个月，老人90大寿，子女决定在餐馆庆祝，老人摆手不同意，非要在家过。

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[ 责任编辑：潘亮]
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