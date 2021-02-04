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伊川县平等乡：小瓜蒌富了众乡邻
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 18:51
买帅强在田地里查看瓜蒌长势

　　近日，走进伊川县平等乡龙王屯村，一大片长势繁茂的瓜蒌便映入眼帘。看着瓜棚里或金黄或碧绿的瓜蒌果子挂满架子，34岁的买帅强格外高兴。

　　伊川县平等乡龙王屯村为少数民族聚居村，属于传统农业村。此前，像大多数年轻人一样，买帅强也选择外出务工。

　　最近几年，与龙王屯村相邻的张奇庄村，在乡贤张进昌的带动下，按照“公司+合作社+集体经济+农户”的模式，大力发展瓜蒌种植。2020年，张奇庄村的村集体经济收入就突破30万元。

　　民族聚居村与周边村是促进民族团结进步的主要阵地，也是巩固脱贫攻坚、推进乡村振兴的重点区域。平等乡围绕共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题，出台相关政策，促进龙王屯村与张奇庄村结对子，共同发展瓜蒌种植。

丰收在即的瓜蒌

　　“瓜蒌是一种中药材，浑身是宝，瓜皮、瓜子、根茎都能入药。当年二三月份种下，10月份就能收获。我负责对接市场，大家种了不愁卖不出去。”此后，张进昌便当起了义务宣讲员，向龙王屯村村民介绍瓜蒌的经济价值，并免费提供栽种技术培训。

　　眼看着邻村发展得越来越好，如今还有政策扶持，2019年买帅强也选择回乡发展。他说：“第一年每亩地就能有三四千元的收入，第二年好的话每亩能收入6000元。这小瓜蒌蛋，可是我们的致富果。”

　　截至目前，张奇庄村瓜蒌种植面积已有1800亩，龙王屯村瓜蒌种植面积达到100亩，预计明年可增加至600亩。

　　平等乡相关负责人表示，随着瓜蒌种植面积的增加，未来该乡将大力发展瓜蒌深加工，努力延伸产业链条，提高产品附加值，助力当地瓜蒌产业高质量发展，让小瓜蒌带动大产业。(洛报融媒记者 郭飞飞 尹红磊 通讯员 韦亿兵 韩景双 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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