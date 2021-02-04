为啥这场暴雨下得不够“暴”？啥时候能停？答案来了

今天上午，洛阳市气象台连续发布黄色、橙色暴雨预警信号，从雷达回波上看，目前洛阳市强降水回波主要位于宜阳、嵩县，预计未来3小时缓慢向偏东方向移动，影响汝阳、伊川、偃师南部。

今天上午，洛阳市气象台连续发布黄色、橙色暴雨预警信号，从雷达回波上看，目前洛阳市强降水回波主要位于宜阳、嵩县，预计未来3小时缓慢向偏东方向移动，影响汝阳、伊川、偃师南部。

市气象台发布暴雨橙色预警信号

22日11时，洛阳市气象台发布暴雨橙色预警信号：

预计3小时内，洛阳市栾川、嵩县、汝阳、伊川、宜阳、主城区、新安、孟津区、偃师区降雨量将达或已达50毫米以上，局地可达100毫米，请注意防范。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急工作；

2.切断有危险的室外电源，暂停户外作业；

3.处于危险地带的单位应当停课、停业，采取专门措施保护已到校学生、幼儿和其他上班人员的安全；

4.做好城市、农田的排涝工作，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

栾川雨下得最大，蝴蝶谷1小时下了41.3毫米

气象观测数据显示，本次强降水从21日晚上开始，洛阳市区的雨从今天凌晨开始。

今天上午，洛阳市气象局发布气象专报。降水实况方面，21日夜里，洛阳市除偃师区外普降中到大雨，栾川南部、新安北部出现局地暴雨。

21日20时至22日11时，洛阳市各国家观测站降雨量(毫米)为：栾川77.8、洛宁56.4、新安46.3、伊川37.6、宜阳35.2、孟津27.6、主城区24.4、嵩县24.2、汝阳18、偃师10.5。同时段乡镇站雨量排名前三的为：栾川县天河站101.7毫米、洛宁县河底站92.6毫米、栾川县冷水站91.8毫米。在全市乡镇站中，雨量超过100毫米的有1个站，50毫米以上的有62个站，25毫米以上的有98个站，10毫米以上的有71个站。最大小时雨强出现在栾川县蝴蝶谷，今天上午9点到10点，一小时内降雨量达到了41.3毫米。