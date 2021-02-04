升级！洛阳市气象台发布暴雨橙色预警

洛阳市气象台8月22日11时00分发布暴雨橙色预警信号：预计3小时内，我市栾川、嵩县、汝阳、伊川、宜阳、主城区、新安、孟津区、偃师区降雨量将达或已达50毫米以上，局地可达100毫米，请注意防范。

洛阳市气象台8月22日11时00分发布暴雨橙色预警信号：预计3小时内，我市栾川、嵩县、汝阳、伊川、宜阳、主城区、新安、孟津区、偃师区降雨量将达或已达50毫米以上，局地可达100毫米，请注意防范。 洛阳市气象台8月22日11时00分发布暴雨橙色预警信号：预计3小时内，我市栾川、嵩县、汝阳、伊川、宜阳、主城区、新安、孟津区、偃师区降雨量将达或已达50毫米以上，局地可达100毫米，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急工作； 2.切断有危险的室外电源，暂停户外作业； 3.处于危险地带的单位应当停课、停业，采取专门措施保护已到校学生、幼儿和其他上班人员的安全； 4.做好城市、农田的排涝工作，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。（来源：气象洛阳）