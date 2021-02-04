暴雨天注意事项：防触电、防高空坠物、防车辆被淹

今晚，洛阳将迎来新一轮强降水！

今晚，洛阳将迎来新一轮强降水！

根据市气象局消息，今天夜里到明天，我市有一次强降水天气过程，大部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，过程降雨量在60毫米到90毫米，局部120毫米以上，最大小时雨强40毫米到70毫米。

中国天气网气象分析师介绍，此轮强降雨是由西南季风输送的暖湿气流与北方南下冷空气碰撞引起的，处在中原腹地的河南地势西高东低，源源不断的水汽受西部、南部地形抬升作用将出现强辐合效应，易产生低涡气旋。明天，黄淮地区将有低涡气旋生成并加强，在冷暖空气及低涡气旋的三方作用下，明天河南雨势将明显增强，进入降雨核心时段。

从中国天气网发布的降雨影响时间表来看，今天夜间，洛阳、焦作、济源、三门峡等地雨势较大，有中到大雨，局部暴雨并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。明天，省内各地雨势增强，淮河以北部分地区将为降雨核心区域，有暴雨或大暴雨，局地特大暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。省内城市中，郑州、开封等地雨势最为猛烈，或有大暴雨；洛阳、商丘等地雨势较大，普遍有暴雨。

强降水和极端强对流天气会带来哪些安全隐患？我们应该怎么防范？记者整理了一些注意事项。

●避开窨井盖雨天出行，尽量避开道路上的各类窨井盖，如果发现路面有漩涡、突泉时一定要绕行。此外，留心路面上的特殊标志，这些可能是发现险情后提醒过往行人和车辆要小心的标志。

●远离电力设备，避免触电不倚靠路灯杆、信号杆，避免与含金属物体接触。暴雨天出行，不要与路灯杆、信号灯杆、空调室外机、落地广告牌等金属物体接触，可选择地势较高的位置避雨。

●小心高空坠物暴雨常伴有大风，此时应尽量避免外出，如需外出，要远离广告牌、工棚等临时建筑物，谨防高空坠物。另外，不要让雨伞、雨衣遮挡前方视线，以防和车辆产生碰撞。如遇雷雨天气，不要在空旷地、野外、水池边行走，更不要在室外接打电话。

●开车勿冒险通过积水路段遇暴雨时，不要冒险把车开到有积水的地方，切勿驶入立交桥的底层或下沉式隧道中。停车时候尽量选择地势高的地方，防止车辆进水。进入漫水区前，要注意与前车保持较大车距，以防涌浪及带起的水花进入发动机，造成车辆熄火。如果车在深水中熄火，不要启动以防止发动机进水。如果车辆周围已经形成较深积水，最佳的选择是立刻打开车门离开车辆，步行至地势较高的地方。若积水已经较深，没过车体超过二分之一，打开车门不再可能，这时车窗就成了最佳的逃生路径。如果积水尚未堵住车窗，则应抓紧时间解开安全带，打开中控锁，摇下车窗逃生。若车体被整个淹没，水压致使车窗无法摇下，就要利用身边的防盗锁、羊角锤等工具砸破侧车窗逃生。(洛报融媒记者 牛鹏远 整理)