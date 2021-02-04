暴雨、雷电！刚刚，洛阳连发两个预警

21日21时50分，洛阳市气象台发布暴雨蓝色预警信号：预计未来12小时内，洛阳市所辖县(区)降雨量将达50毫米以上，请注意防范。
21日21时50分，洛阳市气象台发布暴雨蓝色预警信号：预计未来12小时内，洛阳市所辖县(区)降雨量将达50毫米以上，请注意防范。
21日21时50分，洛阳市气象台发布暴雨蓝色预警信号：预计未来12小时内，洛阳市所辖县(区)降雨量将达50毫米以上，请注意防范。
防御指南：
1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；
2.学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；人员应当留在室内，并关好门窗；
3.驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；
4.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。
今天21时35分，洛阳市气象台发布雷电黄色预警信号：预计今天夜里到明天，我市所辖各县(区)将发生雷电活动，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，请注意防范。
雷电黄色预警信号定义：
未来3小时内可能发生雷电活动，出现雷电和大风灾害的可能性较大。
注意事项：密切关注天气，减少户外活动；户外人员应躲入有防雷设施的汽车内。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
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