暴雨、雷电！刚刚，洛阳连发两个预警

21日21时50分，洛阳市气象台发布暴雨蓝色预警信号：预计未来12小时内，洛阳市所辖县(区)降雨量将达50毫米以上，请注意防范。 21日21时50分，洛阳市气象台发布暴雨蓝色预警信号：预计未来12小时内，洛阳市所辖县(区)降雨量将达50毫米以上，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作； 2.学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；人员应当留在室内，并关好门窗； 3.驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全； 4.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。 今天21时35分，洛阳市气象台发布雷电黄色预警信号：预计今天夜里到明天，我市所辖各县(区)将发生雷电活动，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，请注意防范。 雷电黄色预警信号定义： 未来3小时内可能发生雷电活动，出现雷电和大风灾害的可能性较大。 注意事项：密切关注天气，减少户外活动；户外人员应躲入有防雷设施的汽车内。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)