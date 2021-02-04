洛阳21日到22日将有一次强降水天气过程 大部分地区有暴雨

大部分地区暴雨，局部地区大暴雨……今天上午，洛阳市气象局发布重要天气报告，提醒公众和有关部门做好防御。

大部分地区暴雨，局部地区大暴雨……今天上午，洛阳市气象局发布重要天气报告，提醒公众和有关部门做好防御。

受副热带高压和西北低涡及地面弱冷空气影响，21日到22日，我市将有一次强降水天气过程，大部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。

洛阳市22日8时到23日8时降水预报图

降水集中时段在21日夜里到22日，过程降雨量在60毫米到90毫米，局部120毫米以上，最大小时雨强40毫米到70毫米。需防范强降水可能引发的次生灾害。

具体预报如下：

今天下午到夜里，洛阳多云，气温24℃～31℃。

21日(周六)，多云到阴天转中阵雨或雷阵雨，局部地区(新安和孟津北部)有暴雨，气温23℃～31℃。

22日(周日)，阴天有大雨，大部分地区(新安、孟津、偃师、主城区、嵩县、宜阳、洛宁、汝阳)有暴雨，局部地区(洛宁西北部、宜阳西部、新安北部、孟津北部)有大暴雨并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，气温23℃～28℃。

23日(周一)，小雨转多云，气温21℃～32℃。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博 文/图)