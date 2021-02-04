暴雨将至！洛阳易积水、漫水、塌方路段位置汇总

昨日，市气象局发布重要天气报告：21日到22日，我市将有一次强降水天气过程，大部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。

昨日，市气象局发布重要天气报告：21日到22日，我市将有一次强降水天气过程，大部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。降水集中时段在21日夜里到22日，过程降雨量在60毫米到90毫米，局部120毫米以上，最大小时雨强40毫米到70毫米。需防范强降水可能引发的次生灾害。

21日：全市多云到阴天转中阵雨或雷阵雨，局部地区(新安和孟津北部)有暴雨，气温23℃到31℃。

22日：全市阴天有大雨，大部分地区(新安、孟津、偃师、主城区、嵩县、宜阳、洛宁、汝阳)有暴雨，局部地区(洛宁西北部、宜阳西部、新安北部、孟津北部)有大暴雨，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，气温23℃到28℃。

洛阳公安交管部门在日常工作中收集了全市范围内易积水、塌方、漫水路段

现汇总如下：

涧西区

易积水路段：

天津路西苑路路口

太原路至联盟路段(道路下穿隧道)

谷水立交桥下

丝路大道祁连路地下涵洞

中州路华山路西北角

青岛联盟路北至青岛路小学谷党路涧河南侧涵洞

隧道、涵洞点位：

太原路下穿隧道

丝路大道祁连路地下涵洞

谷水转盘南200米尤东村口涵洞

谷党路涧河南侧涵洞

西工区

易积水路段：

九都王城下穿隧道

中州王城大道下穿隧道

唐宫路定鼎路西北角，九州池门前

唐宫路金谷园路口西北角

道南路东道口

九都路嘉豫门大街西北角

唐宫路解放路口地铁口(工地)

纱厂东路解放路口地铁口(工地)

汉宫路大路口村文化广场

王城高架邙岭隧道

陇海铁路沿线涵洞(罗湾、下沟、枣园、杨冢、唐屯、史家湾、圪当头)

周山大道(汉宫路至魏紫路)

棉麻北路部队门口

纱西不锈钢市场东侧隧道

道南路纱厂北路北边铁路涵洞

隧道、涵洞点位：

中州纱厂至王城公园正门口

军分区门口至王城公园正门(人防通道)

九都路解放路下穿隧道

纱厂路地下步行街，凯旋路纱厂路口至唐宫路纱厂路口

九都路隧道(九都上阳至九都芳林段)

滨河北路洛阳桥涵洞

同乐铝合金市场纱厂北路立交涵洞

老城区

易积水路段：

九都路金业路

瀍涧大道经八路

隧道、涵洞点位：

春都路国华路交叉口南部(辖区隧道与车站大队各一半)

春都路春都面粉厂对面道口巷(辖区隧道与车站大队各一半)

春都路东道口(辖区隧道与车站大队各一半)

王城大道邙岭大道口下穿隧道

瀍河区

易积水路段：

瀍河区民族路瀍河桥东西桥头

瀍河区中州路夹马营路北段

中州路塔西至李城桥段

启明东路铁路桥下

启明北路陇海铁路桥

中州路沿线慢车道

二广高速匝道

龙泉东沟

古仓街

平等街铁路涵洞

闸口街

启明西路北窑铁路桥下

释源大道下穿隧道南北半幅

洛白路与中州东路之间所有的涵洞

隧道、涵洞点位：

古仓街涵洞路南

古仓街涵洞路北

平等街涵洞路南

平等街涵洞路北

闸口街涵洞

北窑涵洞

洛白路分金沟村铁路涵洞

洛白路陈屯村铁路涵洞

洛白路枣园村西铁路涵洞

洛白路枣园村东铁路涵洞

中州东路释源广场下穿半隧道

释源广场铁路涵洞

易塌方路段：

常平北街

三井洞桥东北边河堤边小路

洛龙区

易积水路段：

开元大道开元壹号售楼部门口

开元大道长厦门街路口南侧

开元大道新伊大街路口南东西两侧

焦枝线聂西路铁路涵洞下

古城东路焦枝线涵洞

龙门大道安宜路口

聂西路栖霞宫路段

龙门大道龙顾路铁路涵洞

龙门大道省工疗铁路涵洞

龙门大道花园村口辅道

希望桥伊水东路立交桥

龙门大道滨河南路口

隧道、涵洞点位：

焦枝线北王村涵洞

焦枝线楼村涵洞

焦枝线聂西路涵洞

焦枝线古城东路东延涵洞

古城路长厦门隧道

古城路定鼎门隧道

焦枝线省工疗口涵洞

焦枝线龙门大道唐韵小区口涵洞

焦枝线龙顾路口涵洞

焦枝线公交站口涵洞

伊水东路科技大道立交处涵洞

龙门大道展览东路下穿隧道

龙门大道南山大道下穿隧道

焦枝线伊洛路涵洞

焦枝线伊洛路八里堂村口涵洞

王城快速路开元大道牡丹隧道

王城快速路太康路地下过街通道

西苑桥南滨河南路下穿古城路西苑桥立交隧道

田山立交下穿郑西高铁涵洞

丝路大道以西南山大道以北小营村里老铁路下涵洞

牡丹桥南滨河南路下穿隋唐城路牡丹桥立交隧道

王城快速路隋唐园立交隧道

古城快速路定鼎门隧道

西干渠下穿滨河南路涵洞(滨河南路牡丹桥西300米)

西干渠下穿古城路涵洞(古城路与王城大道交叉口东)

牡丹桥南人行地下通道

古城路与金城寨街交叉口东100米人行地下通道

南山大道龙门大道隧道

南山大道厚载门街隧道

南山大道永泰街口涵洞

厚载门街高铁桥下涵洞

永泰街高铁桥下涵洞

南山大道王城大道立交东西向南方向隧道

郭寨王城大道立交口两个

王城大道郭寨立交桥北100米部队门口两个

高新区

易积水路段：

洛宜快速路(夏口路—洛宜交界处)东西双向辅道

滨河北路芳泽路口

河洛路鸿都路至三山纬一街段滨河北路火炬大桥隧道

隧道、涵洞点位：

南昌路隧道

周山大道隧道

滨河北路火炬大桥下穿隧道

华夏路丝路大道下穿涵洞

丰李镇淮南路南端与洛宜铁路涵洞

易塌方路段：

前窑村村道

易漫水路段：

洛宜快速路(夏口路—洛宜交界处)东西双向辅道

滨河北路芳泽路口

河洛路鸿都路至三山纬一街段

伊滨区

易积水路段：

开元大道环湖路口

开元大道玉泉街口

玉泉街吉庆路口

武屯街

汉魏大道科技大道

开元大道玉溪西街至玉溪东街

伊洛东路南寨村口

开元大道武屯街口

南山大道双溪湖公园

开元大道汉魏大道口

堤顶路右岸希望桥下

堤顶路右岸高铁桥下

伊洛东路右岸希望桥下

隧道、涵洞点位：

伊滨路与科技大道慢车道二广高速下穿路北(由西向东)

伊滨路与科技大道慢车道二广高速下穿路北(由东向西)

伊滨路与科技大道慢车道二广高速下穿路北(由西向东)

南山大道梁村段下穿(由南向北)丰李镇淮南路南端与洛宜铁路涵洞

易塌方路段：

渠滨路

偃师区

易积水路段：

商都西路与杜甫路交叉口

华夏西路与杜甫路交叉口

首邙路铁路涵洞

首阳山沟口头铁路涵洞

景山大道杨庄路段

景山大道顾县段白云社区北侧

商汤大道与景山大道交叉口西北角

岳滩工业大道堤头村于杜甫路交叉口

首阳山全段

文化路全段

华夏路全段

商都路全段

洛神路全段

民主路全段

槐新路全段

太学路全段

新星路全段

隧道、涵洞点位：

新庄村铁路隧道一

新庄村铁路隧道二

华润电厂铁路隧道

首邙路口铁路隧道

沟口头村铁路隧道

后杜楼村铁路隧道

邙岭东蔡庄村高速路下隧道

邙岭所路口铁路隧道

石桥村铁路隧道

韩旗村隧道

香裕村隧道坟庄村隧道

寺里碑村铁路隧道一

寺里碑村铁路隧道二

偃师城关镇石硖村口涵洞

偃师城关镇新新村涵洞

偃师城关镇新城村涵洞

偃师城关镇槐新路涵洞

偃师城关镇文化路与车站路交叉口涵洞

偃师城关镇窑头村部队口涵洞

偃师城关镇北窑村涵洞

偃师山化汤泉村涵洞

偃师山化东屯村2处涵洞

偃师山化王窑村涵洞

偃师山化台沟村2处涵洞

偃师山化忠义村涵洞

偃师山化寺沟村2处涵洞

偃师山化石家庄村2处涵洞

偃洛快速通道段西村北村口2个

偃洛快速通道李湾村东口

偃洛快速通道任庄村口

偃洛快速通道苗湾村口

偃师市顾刘路高铁桥

偃师市营君路高铁桥

易塌方路段：

十八盘全段

营君路佛光段

首邙路北段

偃洛快速通道西段

大山路山张路段

孟津区

易积水路段：

城区桂花大道英才路口段

城区会盟大道会盟小区段

S314省道会盟镇段

隧道、涵洞点位：

洛吉快速与汉魏大道交叉口涵洞

龙泉谷公园涵洞

洛吉快速通道游王隧道

洛吉快速通道伯乐隧道

洛吉快速通道朝阳隧道

王城快速通道孟津隧道

崔白路化肥厂门口西

小寨村通往山上路段

黄河河堤道路

堡子村铁路路段

王庄村铁路路段

白鹤镇华阳大道与洛吉快速路交叉口南一百米

送庄镇河清村

送庄镇营庄村

送庄镇后沟村

平乐镇妯娌村

韩白路涵洞(吉利)

易塌方路段：

会盟镇扣马大坡

会盟镇小寨大坡

会盟镇东良大坡

偃洛快速通道西段

会盟镇铁炉大坡

韩白路涵洞(吉利)(北陈社区新柳社区交界处)

新安县

易积水路段：

畛河大道，惠安小区西50米

易塌方路段：

石寺镇s242省道南山至坡头村

易漫水路段：

畛河大道南京路与杭州路中间路段

隧道、涵洞点位：

洛新快速路下穿隧道