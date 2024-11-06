今晚油价调整！加满一箱汽油将多花13.5元左右

洛阳车主注意了！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2025年1月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨340元和325元。

洛阳车主注意了！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2025年1月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨340元和325元。

全国平均来看：92号汽油每升上调0.27元，95号汽油每升上调0.28元，0号柴油每升上调0.28元。加满一箱50L的92号汽油将多花13.5元左右。⑥