理性文明消费！洛阳发布“五一”假期消费提醒

“五一”小长假将至，不少人的游玩计划也已提上日程。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布消费提醒，请广大消费者科学、理性、文明消费，度过一个安全、放心、舒心的假期。

“五一”小长假将至，不少人的游玩计划也已提上日程。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布消费提醒，请广大消费者科学、理性、文明消费，度过一个安全、放心、舒心的假期。

提前规划，警惕“虚假预订”。通过铁路、航司官网等正规渠道购票，警惕“抢票神器”诱导付费，确认订单后保留购票截图。酒店住宿应选择资质齐全的预订平台，仔细阅读退改规则，到店后核对房间类型、设施与页面描述是否一致。不少景点需要提前预约门票，建议优先通过景区公众号或官方合作平台预约，谨防“黄牛票”“内部票”骗局，出行前关注目的地文旅部门发布的客流预警，错峰游览更舒心。

明码标价，避免价格欺诈。为了避免在旅游过程中可能会出现的强制购物或增加额外收费项目，建议消费者消费时看清住宿条件、提供的餐饮服务项目，自行就餐时选择明码标价的餐厅，点餐时确认时价菜品费用，结账核对账单明细，留存消费小票。在体验骑马、漂流等项目前，确认是否包含保险、装备租赁等附加费用，避免价外加价。

餐饮安全，留意发霉变质。“五一”正值春夏交替的时节，夏季是食品安全问题的高发期，广大消费者在品尝美食的同时，要注意食物保质期及来源，选择干净卫生的食品和就餐环境，做到勤洗手，避免“病从口入”。在旅途中就餐，要按需取餐，按需点餐，文明就餐，拒食野味，积极践行“光盘行动”，杜绝“舌尖上的浪费”，倡导绿色文明餐饮新风尚，弘扬勤俭节约传统美德。

酒店住宿，牢记查看细节。选定酒店时要通过正规平台多方比价，并仔细查看酒店的评分和其他消费者的评价，注意酒店周围的交通和环境。办理入住时，酒店大堂有明码标价公示的，建议消费者详细阅读并拍照留存。在服务员陪同下参观房间、核对房型、检查屋内设施，有问题及时提出。如因个人原因确需取消已预订房间的，可理性与第三方平台或酒店协商个人承担部分责任沟通解约，尽量避免损失。

理性购物，避免冲动消费。“五一”各大商场都有价格优惠、赠送商品、返券让利等促销活动。面对促销，要详细了解活动规则，按需购物，不要被低价或赠送诱惑而冲动消费，消费时注意保留购物凭证和促销宣传单。旅游购物不要购买“三无”商品。在KTV等场所消费时，注意收费标准，问清消费内容和价格，避免隐性服务，掉入消费陷阱。

消费者在购买商品或接受服务时，要主动索取消费凭证并妥善保管。当消费者合法权益受到侵害时，请及时拨打12315热线电话，或通过全国12315平台门户网站，以及12315APP、微信公众号、微信小程序、支付宝小程序、百度小程序等渠道提交投诉举报，依法维护自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 李二帅 文/图)