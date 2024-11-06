洛阳持续推进乡(邻)里中心建设运营

儿童乐园里，孩子们欢快玩耍；舞蹈教室里，老人们随歌起舞；图书室里，大家安静读书……16日，走进伊滨区孝文街道东棘针社区邻里中心，处处洋溢着欢乐祥和的氛围。

儿童乐园里，孩子们欢快玩耍；舞蹈教室里，老人们随歌起舞；图书室里，大家安静读书……16日，走进伊滨区孝文街道东棘针社区邻里中心，处处洋溢着欢乐祥和的氛围。

东棘针社区邻里中心总建筑面积2000余平方米，设有便民中心、图书室、儿童乐园、餐厅、心理咨询室、老年活动室等区域，是集养老、商业、卫生、文化、教育、体育于一体的“一站式”综合服务平台。

“邻里中心开放后，我们在家门口就能享受到这么多优质服务，确实很方便。”社区居民王敏表示。

乡(邻)里中心是洛阳推动公共服务进社区、乡村的重要抓手。截至目前，全市共建成乡里中心2136个、邻里中心363个。

随着乡(邻)里中心的建成投用，洛阳加快推进工作重心由全面建设向高效服务运营转变，促进服务水平和市场化运营成效双提升，不断增强乡(邻)中心的自我“造血”能力，实现大门常开、服务常在、群众常来、人气常旺。

去年以来，洛阳陆续出台相关文件，对加快推进乡(邻)里中心建设运营、依托邻里中心推进城市社区嵌入式服务设施建设等进行明确部署，积极开展乡(邻)里中心“4321”规范活动，推动全市新增社区综合服务设施面积17687.72平方米，增加护理型养老床位611张、达到14974张，增加托位2048个、达到29800个，群众在家门口就能享受到优质便捷的社区服务，打通了便民利民“最后一公里”。