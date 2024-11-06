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新春走基层：洛阳“95后”夫妻的第八次春运
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.16 17:08
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　　许文峰、陈静晓是一对“95后”夫妻，也是同事。丈夫许文峰是火车司机，妻子陈静晓是机车无损检测员。今年，是这对夫妻第八次参与春运服务。

　　16日9时许，在洛阳机务段探伤车间，同事们将一块重达上百斤的机车车钩拖进来，陈静晓戴着安全帽、口罩和橡胶手套，已经等候多时。待“大块头”平稳落地，她娴熟地对锁铁、推铁、钩舌销等零部件进行拆解。

　　进入探伤环节，陈静晓先擦拭零部件上的油污，涂抹一层滑石粉，再用便携式磁粉探伤仪进行检测探伤。锁铁、推铁是机车连挂时牵引的受力部位，在机车行驶过程中极易因惯性冲撞出现裂损。因此，她在探伤过程中尤其关注这两个部件。

　　完成对车钩的探伤，陈静晓连口水也顾不上喝，又起身来到检修车间，对机车车轮进行探伤。她将超声波检测仪器的探头紧贴在车轮探面上，眼睛紧盯着一旁的电子屏。

　　“正忙着呢？”听到熟悉的声音，陈静晓原本严肃的表情顿时放松下来。与她打招呼的是许文峰。再过几个小时，许文峰又要出差了，趁出发前与陈静晓寒暄几句，再请教一些有关机车保养、检修的知识。

　　许文峰、陈静晓同岁，1996年出生，还是初中同学，大学毕业后一起来到洛阳机务段工作。许文峰主要承担陇海铁路线郑州至三门峡西间的客货列车牵引任务。“爱人负责开火车，我负责检修保养，我们这里相当于‘火车4S店’。”陈静晓笑着说。

　　许文峰出一趟差可能要好几天，陈静晓也比较忙，每天要对四五台机车进行检测探伤，夫妻俩聚少离多。

　　两人平时见不到面，也没机会“煲电话粥”。时速120公里，列车10秒钟可行驶300多米，如果接打电话，会出现中断瞭望，危及行车安全。为了集中注意力，作为乘务员的许文峰在待乘休息、驾驶机车期间，手机要采取定置管理，不能接打电话。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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