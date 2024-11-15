洛阳市9名全国劳动模范和先进工作者在京接受表彰

28日，记者从洛阳市总工会获悉，在当天召开的庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上，洛阳市9名全国劳动模范和先进工作者接受表彰。

28日，记者从洛阳市总工会获悉，在当天召开的庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上，洛阳市9名全国劳动模范和先进工作者接受表彰。

全国劳动模范有7名，分别是：中石化(河南)炼油化工有限公司炼油二部重整装置班长郭建波，普莱柯生物工程股份有限公司生产二部胚苗线车间主任潘敏(女)，中信重工机械股份有限公司电炉班大班长杨金安，中国空空导弹研究院型号副总设计师郭玉霞(女)，洛阳豫港龙泉铝业有限公司叉车工胡任官，洛阳市老城区娄建党志愿服务队队长娄建党，新安县磁涧镇礼河村党支部书记、村委会主任张三。

全国先进工作者有2名，分别是：洛阳市农林科学院小麦研究所所长高海涛、洛阳市消防救援支队特勤大队二站装备技师李闯。

洛阳市受表彰全国劳动模范和先进工作者一致表示，这份荣誉不仅是个人奋斗的见证，更是全市劳动者的集体荣光，他们将主动担当洛阳“代言人”，在全国舞台上展现洛阳劳动者风采，以实际行动为洛阳经济社会发展增光添彩。

全国劳动模范和先进工作者评选每5年一次。今年是我国第17次评选表彰全国劳动模范和先进工作者，全国共评出2426名表彰对象。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 王晓婉 邢俊娅）