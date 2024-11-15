凭借流化床技术跨行业迁移 “世界首创”助力“工业味精”升级

日前，记者从洛阳申特工程技术有限公司获悉，凭借“流化床技术制备高品质金红石型钛白粉工艺开发”这一世界首创技术，该企业近日成功中标全球钛白粉龙头企业龙佰集团“揭榜挂帅”001号项目，通过强强联手加速生产提级，为推动钛产业高质量发展贡献“洛阳创新”力量。

日前，记者从洛阳申特工程技术有限公司获悉，凭借“流化床技术制备高品质金红石型钛白粉工艺开发”这一世界首创技术，该企业近日成功中标全球钛白粉龙头企业龙佰集团“揭榜挂帅”001号项目，通过强强联手加速生产提级，为推动钛产业高质量发展贡献“洛阳创新”力量。

被誉为“工业味精”“白色颜料之王”的钛白粉，具有高折射率、理想粒度分布、良好的遮盖力和着色力，是涂料、塑料、日用化工等领域的核心原料，其消耗量可以作为衡量国家经济发展和人民生活水平的重要指标之一。当前，业内钛白粉生产主要依托硫酸法工艺，通过回转窑焙烧制造，平均每吨产品消耗天然气230立方米以上。

为解决相关工艺能耗高、产品质量稳定性较差、难以满足高端应用需求等问题，今年年初，钛白粉产能位居全球首位的龙佰集团决定引入“外脑”，发布“揭榜挂帅”项目6个，引来中科院、清华大学、中南大学、四川大学等顶尖科研单位积极参与。

面对如云强手，申特工程脱颖而出，凭借世界首创“流化床技术制备高品质金红石型钛白粉工艺开发”技术，拿下“揭榜挂帅”001号项目。该项技术可实现流化床技术在钛白粉硫酸法生产中的世界首创应用，依托气体与固体颗粒的高效传热传质，使钛白粉品质较此前提升20%左右，每吨钛白粉天然气消耗量降至130立方米以下，通过跨行业技术迁移为钛白粉工艺革新提供全新思路。

广泛应用于化工、冶金、环保等领域的流化床，具有传热效率高、反应速率快、反应条件易于控制等优点，但在加工中容易受到气体流动性和颗粒物料影响。为保证其稳定性，申特工程积极优化流化床结构设计，调整气体流速和分布板参数，同时采用先进的热交换技术和保温措施，通过精确控制煅烧温度、时间等参数，结合添加剂合理使用，实现晶体粒径的精准调控，在节能降耗的同时，可充分满足高端市场对高品质钛白粉的需求。

“作为一家无院士、无博士、无国家重点实验室的典型‘三无’企业，能够凭借自主创新突破成功‘揭榜’ ，为国家产业发展作出应有的贡献，我们深感骄傲！”申特工程总经理代家聚自豪地说。该公司的底气源于深厚技术积淀：其母公司洛阳水泥工程设计研究院是国内流化床技术的领军单位，在水泥、氧化铝、稀贵金属冶炼等领域拥有数十个成功案例，近年申特工程已获得流化床相关专利12项。

根据规划，未来申特工程将继续牵手龙佰集团，持续实现相关研发落地投产，通过填补更多全球技术空白，加速推动全行业向绿色低碳转型，助力中国钛白粉行业从“规模领先”迈向“技术引领”。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 刘岳纳)