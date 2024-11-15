每日一星：“五朵金花” 风采迷人

金阁，金黄色的花瓣密集卷皱，花瓣边缘如同被红色勾勒镶边，呈现出迷人的色彩。其花型为台阁型，外大瓣3轮，基部有紫斑，花朵侧垂，植株高大，株型开展，且生长势强，深受赏花游客的喜爱。

金阁

金阁，金黄色的花瓣密集卷皱，花瓣边缘如同被红色勾勒镶边，呈现出迷人的色彩。其花型为台阁型，外大瓣3轮，基部有紫斑，花朵侧垂，植株高大，株型开展，且生长势强，深受赏花游客的喜爱。

金晃

金阁与金至、金阳、金帝、金晃被誉为法国牡丹“五朵金花”。“中国是牡丹的故乡，19世纪80年代，法国传教士在云南相继发现了紫牡丹与黄牡丹并引种至法国，1900年前后利用黄牡丹培育出系列黄色品种，有金阁、金至、金阳、金帝与金晃等。”洛阳国际牡丹园有关负责人介绍，20世纪90年代，这类品种“回归”洛阳，它们的主色调是黄色，属于特晚开品种，其中金晃是园内最晚开的牡丹品种，在5月中旬开花，在洛阳国际牡丹园万芳园、锦绣园、九色园及名花大道可欣赏到“五朵金花”的风采。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 霍志鹏 文/图）