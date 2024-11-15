洛阳市委常委会召开会议

28日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，研究经济运行、防汛抗旱等工作。

市委常委会召开会议

江凌主持 张玉杰出席 李保国、孙延文列席

28日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，研究经济运行、防汛抗旱等工作。

市委书记江凌主持会议，张玉杰出席会议，李保国、孙延文列席会议。

会议指出，要认真学习领会习近平总书记在中央政治局第二十次集体学习时的重要讲话精神，高度重视人工智能发展，着力推动人工智能科技创新与产业创新深度融合，持续加强算力基础设施建设，积极拓展人工智能应用场景，加快推动人工智能健康有序发展。要深入学习领会习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《加快建设文化强国》，加快推动文化遗产创造性转化和创新性发展，大力发展新文旅产业，着力推动文化繁荣发展。要深入学习领会习近平总书记对双拥工作的重要指示精神，不断巩固发展坚如磐石的军政军民团结。

会议强调，今年以来，全市经济保持回升向好的良好态势。要深入学习贯彻习近平总书记在中央政治局会议上的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，既增强信心，又保持清醒，深入细致做好经济运行调度，加快补齐短板弱项，奋战“二季度”、确保“双过半”，为圆满完成全年目标任务打下坚实基础。要千方百计稳企业，高效抓好企业服务，支持传统产业数智化改造，支持高成长性企业加快发展，着力稳住经济基本盘。要全力以赴抓项目，积极争取政策性资金支持，加快重大项目建设进度，更好发挥有效投资的关键作用。要推动服务业提质增效，用好“两新”“两重”政策，着力提振消费，大力发展产业服务业，不断培育新增长点。要着力防范化解风险，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。

会议研究了全市防汛抗旱工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于防汛抗旱工作的重要指示精神，强化风险意识、底线思维，做足准备、积极应对，全力防范洪涝干旱灾害风险。要加强监测预警预报，全面排查整治防汛风险隐患，强化临灾应对和转移避险，谨防旱涝急转，确保人民生命财产安全。要全力抓好小麦抗旱浇灌和“一喷三防”，为夏粮丰产丰收夯实基础。

会议研究了全市党史方志工作，强调要深入学习宣传贯彻《党史学习教育工作条例》，提升政治能力，稳步推进《中国共产党洛阳历史》第三卷编写工作，着力提升党史宣传教育质效，不断增强党史方志资政服务能力。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、王森、潘开名、韩治群、陈功出席。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)