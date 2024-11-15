洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.28 17:29
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

市委常委会召开会议
江凌主持 张玉杰出席 李保国、孙延文列席

　　28日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，研究经济运行、防汛抗旱等工作。

　　市委书记江凌主持会议，张玉杰出席会议，李保国、孙延文列席会议。

　　会议指出，要认真学习领会习近平总书记在中央政治局第二十次集体学习时的重要讲话精神，高度重视人工智能发展，着力推动人工智能科技创新与产业创新深度融合，持续加强算力基础设施建设，积极拓展人工智能应用场景，加快推动人工智能健康有序发展。要深入学习领会习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《加快建设文化强国》，加快推动文化遗产创造性转化和创新性发展，大力发展新文旅产业，着力推动文化繁荣发展。要深入学习领会习近平总书记对双拥工作的重要指示精神，不断巩固发展坚如磐石的军政军民团结。

　　会议强调，今年以来，全市经济保持回升向好的良好态势。要深入学习贯彻习近平总书记在中央政治局会议上的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，既增强信心，又保持清醒，深入细致做好经济运行调度，加快补齐短板弱项，奋战“二季度”、确保“双过半”，为圆满完成全年目标任务打下坚实基础。要千方百计稳企业，高效抓好企业服务，支持传统产业数智化改造，支持高成长性企业加快发展，着力稳住经济基本盘。要全力以赴抓项目，积极争取政策性资金支持，加快重大项目建设进度，更好发挥有效投资的关键作用。要推动服务业提质增效，用好“两新”“两重”政策，着力提振消费，大力发展产业服务业，不断培育新增长点。要着力防范化解风险，以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性。

　　会议研究了全市防汛抗旱工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于防汛抗旱工作的重要指示精神，强化风险意识、底线思维，做足准备、积极应对，全力防范洪涝干旱灾害风险。要加强监测预警预报，全面排查整治防汛风险隐患，强化临灾应对和转移避险，谨防旱涝急转，确保人民生命财产安全。要全力抓好小麦抗旱浇灌和“一喷三防”，为夏粮丰产丰收夯实基础。

　　会议研究了全市党史方志工作，强调要深入学习宣传贯彻《党史学习教育工作条例》，提升政治能力，稳步推进《中国共产党洛阳历史》第三卷编写工作，着力提升党史宣传教育质效，不断增强党史方志资政服务能力。

　　会议还研究了其他事项。

　　市委常委王军、祁建峰、王森、潘开名、韩治群、陈功出席。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
    9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这...
    9岁男孩炸鸡可乐当饭吃出脂肪肝！医生：这些习惯害了多少孩子
        “脂肪肝不是成人病吗，我儿子才9岁啊！”在洛阳妇幼保健院儿童保健科诊室里，东东(化名)妈妈说话间反复抖动...
  • ·大便总是不成形怎么办？
  • ·健康快讯：北京中医药大学东直门医院洛阳医院中西医结合健康体重管理中心开诊
  • ·八岁男童血压“爆表”牵出罕见病，这些信号家长要警惕！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 竞速陆浑之滨 乐享生态美景
  • 全市府院府检联动工作会议召开
  • 河南铜牛：大功率变压器出口海外
  • 推动乙烯产业深度融合 加快培育新...
  • 加快推进民宿业立法 优化打造洛阳...
  • 每日一星：“五朵金花” 风采迷人
  • 凭借流化床技术跨行业迁移 “世界...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 洛阳市9名全国劳动模范和先进工作...
  • 考生注意！河南省2025年高考时间公布
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605