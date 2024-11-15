考生注意！河南省2025年高考时间公布

洛阳考生注意啦！今日，河南省教育厅发布《河南省教育厅关于做好2025年普通高等学校招生工作的通知》。全国统考和选择性考试于6月7、8、9日举行。

洛阳考生注意啦！今日，河南省教育厅发布《河南省教育厅关于做好2025年普通高等学校招生工作的通知》。全国统考和选择性考试于6月7、8、9日举行。

据了解，2025年起，我省普通高校招生考试实行“3+1+2 ”模式，包括3门全国统考科目和3门普通高中学业水平选择性考试(以下简称选择性考试)科目。全国统考科目为语文、数学、外语3门，外语科目考试含笔试和听力两个部分；选择性考试科目由考生从历史和物理2门首选科目中任选1门，从思想政治、地理、化学、生物学4门再选科目中任选2门。报考艺术、体育类专业的考生，除参加文化科目考试外，还须通过相应的专业考试，专业考试由省教育考试院和相关高校组织安排。

考生高考文化成绩由全国统考科目成绩和选择性考试科目成绩组成，满分750分。全国统考科目中语文、数学，每门满分150分，使用原始成绩计入考生高考文化成绩；外语满分150分。3门选择性考试科目，每门满分100分，首选科目以原始成绩计入高考文化成绩，再选科目依据《河南省教育考试院关于印发河南省普通高中学业水平选择性考试科目等级赋分办法的通知》(豫考科〔2024〕2号)，将每门原始成绩转换为等级分数后计入高考文化成绩。

今年，我省继续实行并强化“无声入场”，所有考点配备、升级“智能安检门”，严格执行进入考点(考场)安全检查工作规范，坚决防止考生携带高科技作弊工具等考试违禁物品入场。

新高考志愿分哪些批次？

今年，我省普通高校招生录取分为本科、高职(专科)两个阶段，按类别分批次进行。

其中，普通类设置普通本科提前批、普通本科批、普通高职(专科)提前批和普通高职(专科)批4个批次。

艺术类设置艺术本科提前批、艺术本科批和艺术高职(专科)批3个批次。

体育类设置体育本科批、体育高职(专科)批2个批次。

>>河南省教育厅关于做好2025年普通高等学校招生工作的通知

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