冰雪嘉年华 燃动洛阳城

15日，伊龙国际滑雪场内银装素裹，人声鼎沸。第十一届全国大众冰雪季暨第九届河南省大众冰雪系列活动冰雪嘉年华(洛阳洛龙站)在这里盛大启幕。

15日，伊龙国际滑雪场内银装素裹，人声鼎沸。第十一届全国大众冰雪季暨第九届河南省大众冰雪系列活动冰雪嘉年华(洛阳洛龙站)在这里盛大启幕。 15日，伊龙国际滑雪场内银装素裹，人声鼎沸。第十一届全国大众冰雪季暨第九届河南省大众冰雪系列活动冰雪嘉年华(洛阳洛龙站)在这里盛大启幕。 本次活动由省体育局、省体育总会主办，以“欢乐冰雪 共创未来”为主题。本届冰雪嘉年华设置“冰雪趣味运动会”“冰雪创意打卡园”“亲子戏雪乐园”等项目，配套举行趣味滑雪障碍赛、雪地跳大绳、雪地拔河等趣味比赛，并设置雪人雕塑群、青年冰雪烟花秀、亲子戏雪乐园等，吸引游客打卡留念，享受亲子时光。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张俊望 摄）