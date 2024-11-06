推动以旧换新“进社区、进村镇”！洛阳奋力冲刺一季度“开门红”

一季度是全年经济的第一棒和风向标。15日，洛阳市召开“开门红、促消费、大招商、兜底线”工作推进会，安排部署一季度项目建设、提振消费、招商引资等工作，细化节点、量化任务、实化措施，打好开年“第一仗”、奋力冲刺“开门红”。

一季度是全年经济的第一棒和风向标。15日，洛阳市召开“开门红、促消费、大招商、兜底线”工作推进会，安排部署一季度项目建设、提振消费、招商引资等工作，细化节点、量化任务、实化措施，打好开年“第一仗”、奋力冲刺“开门红”。

——力争一季度完成投资212亿元

持续紧盯项目建设。牢固树立“项目为王”理念，对一季度拟实施的400余个重大项目，依托省挂图作战系统精准调度，对应开未开、应竣未竣、推进节点低于时序进度的项目发出“红牌、黄牌、蓝牌”预警，力争一季度完成投资212亿元。

加强政策资金争取。抢抓中央“提振消费专项行动”“两重”“两新”等政策，第一时间结合实际谋划储备项目，提高项目的适配度和成熟度。

抓好企业服务保障。精准开展“万人助万企”活动，建立“领导干部+部门骨干+金融机构”服务专班，“一企一策”帮助企业解决问题。开展“推动民营企业春节后复工复产”专项行动，做好满负荷生产奖励政策宣传落实，针对重点行业及178家骨干企业组织入企宣传，鼓励企业春节期间保持连续生产，节后尽快恢复生产。