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提醒！这些东西不能带上火车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.16 20:39
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　　16日，洛报融媒记者在洛阳龙门站进站口设置的危险品安全柜看到，该站查获的铁路旅客禁止、限制携带物品，以打火机和定型泡沫发蜡居多。

　　洛阳龙门站安检人员介绍，《铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录》中规定，旅客随身携带的普通打火机不能超过2个，安全火柴不超过2小盒，单瓶自喷式压力容器限带150毫升以内。

　　“对于这些禁止、限制携带的物品，旅客可以自行选择邮寄或者放弃。”安检人员说，如果乘客选择放弃，安检人员会进行收缴、登记，最后集中销毁。

　　除了打火机和定型泡沫发蜡之外，旅客携带以下物品乘坐列车也需要注意：

　　●烟花爆竹禁止托运和携带

　　烟花爆竹带上火车，遇热或挤压时，极易燃烧爆炸，因此禁止携带。

　　●自热食品禁止携带上车

　　有的旅客为了方便，会携带自热食品出行。自热食品的加热包中含有遇湿易燃物品，属于易燃易爆物，乘火车时禁止托运和随身携带。

　　●充电宝限制携带

　　只有单块额定能量不超过100Wh的充电宝才能带上火车。因为充电宝多使用锂电池，当受到挤压、碰撞、高温等情况时，可能会导致内部短路起火。

　　●散装酒水不能带上火车

　　散装酒水不能带上火车，比如散装白酒、自制米酒等。

　　未开封的原包装酒类可以携带。携带酒类要求：包装完好，标志清晰；24%≤酒精浓度≤70%；累计携带量不超过3000毫升。

　　经判明属于食用油的产品可以携带，但应密闭包装、妥善保管。

　　●鸡、鸭等活物不能带上火车

　　自用范围内的香肠、腊肉、冷冻生肉和海鲜，在免费携带品的重量和体积内，可以携带，但是一定要包装好。

　　鸡、鸭等活物不能带上火车。

　　视力残疾的旅客可以携带导盲犬进站、乘车，在进站、乘车时，需出示购票时所使用的有效身份证件、残疾人证、导盲犬工作证、动物健康免疫证明。

　　作为食品且经封闭箱体包装的鱼、虾、蟹、贝、软体类水产动物可以携带。

　　●鲜花、绿植可以携带，要妥善保管

　　近年来，通过铁路寄送年货回老家，成为很多市民的选择。洛阳催花牡丹坐上火车，走向全国大多数城市，送上春节祝福。

　　●洛阳酸浆、牛肉汤，可以带上火车

　　用于制作洛阳浆面条的酸浆及牛肉汤、羊肉汤等，可以带上火车，但应密闭包装、妥善保管。

　　安检人员提醒，旅客在收拾行李的时候，如有想携带但又不确定能否携带的物品，可以通过拨打12306客服电话，或者登录12306官方网站(App)进行查询，确保自己的行程不受影响。如果到了火车站后发现，不小心携带了违禁品，除管制刀具外，可由送站亲友带回或在规定时间内取回。符合邮寄标准的物品，可以选择邮寄。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李华 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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