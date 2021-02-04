洛阳市政协召开常委会议

昨日，市政协召开十三届十八次常委会议，传达学习全国两会精神和党史学习教育相关会议精神。

昨日，市政协召开十三届十八次常委会议，传达学习全国两会精神和党史学习教育相关会议精神。市政协主席杨炳旭主持会议并讲话。

杨炳旭强调，全市政协组织、广大政协委员特别是常委会组成人员要深入学习贯彻全国两会精神，切实把思想和行动统一到中央决策部署上来，把学习的过程作为查找不足、思考问题、改进工作的过程，把学习成果体现在调研、视察、协商议政、民主监督等履职实践中，真正把学习贯彻成果转化为讲政治的定力、勇担当的魄力、抓落实的能力。要把深入学习中国共产党的历史作为干事创业的“必修课”“营养剂”，以政治的眼光和历史的视野认识开展中共党史学习教育的极端重要性，将其作为一项重大政治任务，作为不懈学习的自觉担当和履职尽责的使命所在，切实从中国共产党的百年非凡历程中汲取奋进力量，筑牢理想信念根基，厚植爱党爱国情怀。要着力抓好“重要阵地、重要平台、重要渠道”建设，坚定不移坚持和加强党的领导，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础，切实凝聚起建设社会主义现代化强市的强大合力。要持续深入贯彻落实中央和省委、市委政协工作会议精神，深刻把握专门协商机构的“六个优势”，把加强专门协商机构建设作为主责主业，因地制宜不断完善制度，扎实增强协商议政实效，将政协制度优势转化为治理效能，为开启全面建设社会主义现代化强市新征程、谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章贡献智慧和力量。

会议还审议通过了政协第十三届洛阳市委员会有关委员请辞、撤销委员资格等事宜，审议通过了有关人事事项。(记者 李三旺 李冰 通讯员 成洋)