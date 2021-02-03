洛阳平顶山两市政协开展联合调研

日前，我市政协与平顶山市政协共同组织政协委员、专家学者、有关部门和重点旅游项目负责同志，围绕“助推洛阳、平顶山伏牛山全域旅游示范区建设”开展了联合调研协商活动。

日前，我市政协与平顶山市政协共同组织政协委员、专家学者、有关部门和重点旅游项目负责同志，围绕“助推洛阳、平顶山伏牛山全域旅游示范区建设”开展了联合调研协商活动。 日前，我市政协与平顶山市政协共同组织政协委员、专家学者、有关部门和重点旅游项目负责同志，围绕“助推洛阳、平顶山伏牛山全域旅游示范区建设”开展了联合调研协商活动。 联合调研组先后前往嵩县、栾川县、汝阳县、鲁山县等地，对洛阳市伏牛山旅游产业发展总体情况、两地伏牛山全域旅游联动融合发展等工作开展情况，以及存在问题及制约因素等进行了实地调研，并对伏牛山全域旅游示范区建设提出意见和建议。 联合调研组表示，洛阳都市圈建设铿锵起步，为两市发展带来新的更大机遇。伏牛山全域旅游示范区涵盖嵩县、栾川、汝阳、鲁山四县，助推该示范区建设是实现洛阳、平顶山两市区域联动发展的有益探索，必将对洛阳都市圈建设起到强有力的支撑作用。发展旅游是山区各县从脱贫走向乡村振兴的重要途径，更是富民增收的重要抓手，希望两市政协能够携起手来，持续深入调研、建言资政，提出助推伏牛山全域旅游示范区建设的意见和建议，供党委政府决策参考，为洛阳都市圈建设贡献政协智慧和力量。 洛阳市政协副主席程相朝、董炳麓、张伊民，平顶山市政协副主席王著等一同调研或参加相关活动。 （记者 李三旺 通讯员 冯波）