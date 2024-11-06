大年初二、初三有雪！洛阳春节假期最新天气预报发布

今日，洛阳市气象局发布春节天气预报，根据最新气象资料分析，春节假日前期我市气温偏低，30日夜里至31日有一次降雪天气，假日后期天气转晴。 今日，洛阳市气象局发布春节天气预报，根据最新气象资料分析，春节假日前期我市气温偏低，30日夜里至31日有一次降雪天气，假日后期天气转晴。 具体预报如下： 1月27日(周一)：晴天，西北风4～5级，阵风6～8级，气温-8℃～1℃。 1月28日(除夕)：晴天间多云，气温-7℃～2℃。 1月29日(初一)：晴天到多云，气温-7℃～4℃。 1月30日(初二)：多云到阴天，夜里大部分地区转雨夹雪或小雪，气温-5℃～4℃。 1月31日(初三)：阴天有小到中雪，气温-2℃～1℃。 2月1日(初四)：阴天间多云，气温-3℃～1℃。 2月2日(初五)：多云到阴天，气温-3℃～4℃。 2月3日(初六)：多云转晴天，气温-3℃～6℃。 2月4日(初七)：晴天间多云，气温-4℃～5℃。 由于预报时间较长， 存在一定不确定性， 请随时关注最新天气预报和预警信息。⑥