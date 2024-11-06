上阳宫城市书房迁建新址确定

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：上阳宫城市书房搬到哪里了？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：上阳宫城市书房搬到哪里了？

西工区文化和旅游局回复：上阳宫城市书房迁建新址已确定，位于洛阳市洛浦实验小学附近门面房，现处于设备调试阶段，为保障开放时间及阅读环境，我们将加快进度，尽快开放；另辖区内相近工人俱乐部、王城公园、洛浦苑等城市书房及盛世唐庄社区精品书屋等公共文化场所正常免费开放中，读者朋友可就近选择合适的地点进行阅读或学习。

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