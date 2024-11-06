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春节假期，洛阳社会大局稳定治安秩序良好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.05 08:05
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　　春节假期，洛阳警方发扬“群众过节、警察站岗”优良传统，从严从实从细抓好各项安保维稳措施落实，实现刑事、治安警情“双下降”，全市社会治安、交通秩序平稳向好，旅游景区、节日活动安全井然有序。

　　春节假期期间，洛阳警方切实加强社会面整体防控，日均投入警力5000余人次，严格落实巡逻防控“四项机制”和“1、3、5分钟”快速响应机制，以治安重点地区、情况复杂场所、案件高发部位为重点，坚持屯警街面，动中备勤，全面强化旅游景区、广场商圈、交通枢纽、繁华街区等重点区域和人员密集场所巡逻防控，加大对突出违法犯罪打击整治力度，为人民群众平安、祥和度过新春佳节创造了良好的社会治安环境；持续推进“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项行动，调处各类矛盾纠纷3681起，有效发现、妥善处置各类风险隐患。

　　今年春节假期，洛阳市新春焰火晚会、迎春灯会等活动热度高涨。洛阳警方牢固树立安全第一理念，提前谋划、周密部署，强化大型活动及旅游景区安保工作，加强公共场所安全监管，全面排查安全隐患，有力保障了各项活动安全顺利举办。其间，全市公安机关日均受理各类群众求助400余起，洛阳公安民辅警的一次次暖心帮助，给人民群众最温暖，最实在的安全感。

　　此外，洛阳警方还强化违法犯罪打击预防工作，持续保持对严重暴力、电信网络诈骗、“黄赌毒”“盗抢骗”和寻衅滋事等违法犯罪的严打高压态势，严管严控危爆物品、管制刀具等重点物品，严查非法生产、经营、储存、运输、燃放烟花爆竹等违法行为。据统计，春节假期，洛阳市盗窃警情、打架及寻衅滋事警情同比分别下降34.6%、30.9%，社会治安大局持续稳定。

　　春节期间，洛阳公安交警部门全警力投入路面，全方位感知调度，多维度宣传诱导，统筹做好恶劣天气应对、路面管控、农村交通安全、重点交通违法治理等工作，全力确保道路交通安全、有序、畅通。

　　截至目前，全市交警部门共组织开展3次酒驾醉驾集中整治统一行动，劝导查纠“两违”、酒驾醉驾、无牌无证等各类违法行为10407例，全市交通事故警情环比下降17.7%，道路交通安全形势持续平稳。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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