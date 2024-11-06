国家农机装备创新中心：春节我在岗 守好网络关

正月初四，千家万户还沉浸在节日喜庆气氛中，国家农机装备创新中心IT高级工程师吕贻飞却和同事们早早来到单位，奋战在网络安全第一线，防御网络攻击，排查数据漏洞，确保春节期间各项业务平稳运行。

春节在岗的吕贻飞

正月初四，千家万户还沉浸在节日喜庆气氛中，国家农机装备创新中心IT高级工程师吕贻飞却和同事们早早来到单位，奋战在网络安全第一线，防御网络攻击，排查数据漏洞，确保春节期间各项业务平稳运行。

春节期间，由于大部分企业放假，是网络攻击最活跃的时候。于是在节前，吕贻飞和他的团队丝毫不敢懈怠，早早就通过建立全天候值班制度，确保岗位时刻有人守护数据安全。

近年，位于伊滨区的国家农机装备创新中心积极打造农机云平台，目前平台上的农机数量突破36万台大关，“云”上累计作业面积已达1384万亩，作业记录达18.2万条，形成的大量数据既能助力政府部门完成对多种作业类型的补贴监管，为优化农机监管体系提供数据支持，也为后续农机针对性创新升级打下坚实基础。

“守护这些数据，让农业生产信息数据在节日也能保持高效安全运转，是我们的重要职责。”吕贻飞说。在他的带领下，国家农机装备创新中心网络安全团队不断加固防御体系，建立了多层次、立体化的安全体系，通过系统扫描漏洞发现与修复、安全评估、加强数据加密、访问控制等一系列技术手段，确保农业数据在采集、传输、存储等各个环节的安全稳定。

当日值班期间，在一次线上巡检过程中，吕贻飞发现了1次勒索病毒攻击事件。他迅速隔离感染设备，深入排查溯源并确认病毒类型，通过防病毒软件及手动检查彻底查杀病毒，有效防止了病毒扩散，确保了农业数据安全及业务的连续运行。

在吕贻飞和同事们的守护下，春节期间国家农机装备创新中心打造的多个农机云平台运行平稳，越来越多的农机正登上“云端”，使得农业生产“含科量”越来越高，管理更智能，监管更精准，通过打造形成“互联网+共享+农业装备”的跨界协同创新体系，为依托先进农机产业推进乡村振兴进一步提供数据支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张雨彤 张若含 文/图)