昨日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究牡丹文化节筹备、分类精准服务企业、传统产业转型升级等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究牡丹文化节筹备、传统产业转型升级等工作

创新引领创意出彩提质牡丹文化品牌

精准施策精细服务加速产业转型升级

昨日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究牡丹文化节筹备、分类精准服务企业、传统产业转型升级等工作。

会议听取了第42届中国洛阳牡丹文化节前期筹备、重大活动谋划、开幕式创意策划等工作汇报。徐衣显指出，高质量办好牡丹文化节，既是洛阳文旅大事更是全局发展要事，对增强牡丹文化IP、保持文旅顶流热度、增辉城市品牌、提升消费品质、促进经贸交流等都具有重要意义。各级各部门要彰显牡丹主题，深入研究谋划。根据新理念、新要求、新变化，深入研究怎么“办节”、怎么“开幕”，精准分析入洛游客群体构成、关注创新支撑点、线上线下传播精彩点等，完善提升总体方案，精心策划主体活动，培育更多“牡丹+”“文旅+”“品牌+”新业态、新场景、新模式。要整合优质资源，创新节会形式。突出精彩开幕、出彩办节，聚焦活动产业化、运作市场化、应用数字化、品牌国际化，打好资源“整合牌”，做好“节会+”文章，让文旅热起来、游客留下来、消费强起来。要精准传播引流，创意开幕策划。打破惯性思维，用好多元媒体，注重互动传播、线上引流，加强精品创作、品牌培育，打造一场兼具文化内涵、传播爆点的精彩出圈开幕式。要联动提振消费，赋能发展提质。坚持以会兴业、以会兴城，各方联动推出主题惠民促消费等活动，做好特色产品推介，精准开展经贸招商，持续提升品牌影响力、产业带动力、城市吸引力、综合竞争力。

会议研究了万基控股、宏兴新能等重点企业发展，以及推动铝材、化工等传统产业转型升级等工作。徐衣显强调，要坚持精准帮扶，健全常态化政企交流制度，提升“万人助万企”服务专业化水平，推出一批操作性强、见效快、企业可感可及的硬核措施，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为实体经济行稳致远保驾护航。要强化创新转型，坚持以效益为中心，突出问题导向、目标导向，强化链式思维、平台思维，有序推进产能重组、产业提质、链群增效，着力优存量、扩增量、提质量，加快培育新质生产力，助力构建现代化产业体系。要做优精细服务，统筹产供销各环节，强化对重点企业、重点行业全过程管控，千方百计挖潜增效，着力丰富生产线、释放新产能、提高附加值，以开局争先的姿态冲刺一季度、拼抢“开门红”。

潘开名、任丽君、王太钢等参加相关议题。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)