观影人数超100万人次！春节假期洛阳电影院里人气旺

刚刚过去的春节假期，洛阳各大电影院人气十足，看电影成为不少市民享受春节假期、欢度佳节的选择。据统计，今年春节假期，全市电影院票房总收入5023.24万元，观影人数达103.4万人次，均创下历史新高。

刚刚过去的春节假期，洛阳各大电影院人气十足，看电影成为不少市民享受春节假期、欢度佳节的选择。据统计，今年春节假期，全市电影院票房总收入5023.24万元，观影人数达103.4万人次，均创下历史新高。

春节假期电影院里人气旺

2日下午，在洛阳正大乐影城，大厅里摆放着各种电影海报，前来观影的市民络绎不绝。

“每年春节，我都会和家人朋友到电影院看电影。”市民胡斌说，平时家人聚在一起的时候少，趁着春节放假，全家总动员到电影院看个电影，享受一下难得的假期。

“春节假期，市民的观影需求旺盛，影城平均每天的观影人数在8000人次左右，比平时大幅增加。”该影城相关负责人介绍，该影院在春节假期加强服务，通过增加电影放映场次、提供预约入场服务等举措，满足市民观影需求。

记者走访市区多家影院发现，春节假期，到影院看电影成为不少市民的休闲首选，我市电影市场持续火热，各大影院加强服务、合理排片，为前来观影的市民营造安全有序、温馨喜庆的观影氛围。